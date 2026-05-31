"Bereit, in einer anderen Liga zu spielen": Früherer Transferkandidat des FC Bayern kündigt Wechsel an

"Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", sagte Leao dem portugiesischen TV-Sender Sport TV.

Er fühle sich "bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen", so der portugiesische Offensivspieler weiter.

Leao steht bei Milan zwar noch bis 2028 unter Vertrag, seine Worte klingen aber eindeutig nach einem vorzeitigen Abschied diesen Sommer. Zumal er mit den Rossoneri kommende Saison wieder nicht in der Champions League vertreten sein würde, da die Qualifikation für die Königsklasse als Tabellenfünfter der Serie A erneut verpasst wurde. Infolgedessen gab es bei Milan eine Entlassungswelle, unter anderem Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare mussten gehen.

Verlockend für interessierte Vereine: Leao dürfte für eine weitaus geringere Ablöse zu haben sein als die 175 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besagt. Dem Vernehmen nach würde Milan den 26-Jährigen, der schon länger mit einem Wechsel kokettiert, schon für rund 50 Millionen Euro ziehen lassen.