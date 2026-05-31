Der in der Vergangenheit auch beim FC Bayern gehandelte Rafael Leao hat öffentlich seinen Abschied von der AC Mailand angekündigt.
"Bereit, in einer anderen Liga zu spielen": Früherer Transferkandidat des FC Bayern kündigt Wechsel an
Rafael Leao will AC Milan diesen Sommer verlassen
"Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen", sagte Leao dem portugiesischen TV-Sender Sport TV.
Er fühle sich "bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen", so der portugiesische Offensivspieler weiter.
Leao steht bei Milan zwar noch bis 2028 unter Vertrag, seine Worte klingen aber eindeutig nach einem vorzeitigen Abschied diesen Sommer. Zumal er mit den Rossoneri kommende Saison wieder nicht in der Champions League vertreten sein würde, da die Qualifikation für die Königsklasse als Tabellenfünfter der Serie A erneut verpasst wurde. Infolgedessen gab es bei Milan eine Entlassungswelle, unter anderem Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare mussten gehen.
Verlockend für interessierte Vereine: Leao dürfte für eine weitaus geringere Ablöse zu haben sein als die 175 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besagt. Dem Vernehmen nach würde Milan den 26-Jährigen, der schon länger mit einem Wechsel kokettiert, schon für rund 50 Millionen Euro ziehen lassen.
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Bemühte sich der FC Bayern 2025 intensiv um Rafael Leao?
Ruft der vergleichsweise geringe Preis für einen Spieler der Kategorie Leao möglicherweise auch den FC Bayern München wieder auf den Plan? Im vergangenen Sommer soll sich der deutsche Rekordmeister intensiv mit dem technisch sehr beschlagenen Offensivmann beschäftigt haben. Der kicker berichtete seinerzeit, dass sich FCB-Verantwortliche bereits mit Leaos Beratern getroffen hätten.
Der Transfer zerschlug sich danach aber recht schnell. Medienberichten zufolge soll Leao über ein plötzliches Aussetzen der Verhandlungen von Bayerns Sportvorstand Max Eberl verärgert gewesen sein, der FCB hatte bekanntlich auch noch andere Eisen im Feuer. Nico Williams von Athletic Bilbao war dabei auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler lange Zeit das heißeste, allerdings blieb der Spanier am Ende doch in Bilbao. Später holte Bayern stattdessen Luis Diaz vom FC Liverpool, der voll einschlug und in seiner ersten Saison in München großen Anteil daran hatte, dass die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany das nationale Double gewann und in der Champions League bis ins Halbfinale vorstieß.
Leao blieb derweil in Mailand, wo er eine durchwachsene Spielzeit hinter sich hat. Deshalb und aufgrund der angeblichen Unstimmigkeiten im vergangenen Sommer scheint es eher unwahrscheinlich, dass Bayern den portugiesischen Nationalspieler erneut im Visier hat. Ein Transferinteresse an einem neuen Offensivspieler hat der deutsche Meister für diesen Sommer aber bekanntlich schon. Bestenfalls soll dabei ein flexibel einsetzbarer Spieler kommen, der sowohl als Herausforderer für Diaz auf dem linken Flügel als auch als Backup für Harry Kane im Sturmzentrum fungieren kann. Rein von seinem Profil her wäre Leao dafür durchaus eine geeignete Option.
Manchester United soll das favorisierte Ziel von Rafael Leao sein
Bayern bemühte sich zuletzt wohl allen voran um Anthony Gordon, bei dem aber inzwischen der FC Barcelona den Zuschlag erhalten hat. Als weitere Kandidaten gelten unter anderem Yan Diomande von RB Leipzig und Junior Kroupi von AFC Bournemouth, die allerdings deutlich teurer wären als die 50 Millionen Euro, die Leao offenbar "nur" kosten würde.
Wo der Superdribbler seine sportliche Zukunft am liebsten sehen würde, ließ er bei seiner Abschiedsankündigung offen. Manchester United gilt zumindest medial als sein favorisiertes Ziel, auch die beiden türkischen Spitzenklubs Galatasaray und Fenerbahce sollen bei Leao anklopfen.
Der Angreifer spielt bereits seit sieben Jahren für Milan, war 2019 für knapp 50 Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille nach Italien gekommen. Nach vier guten und teilweise sehr guten Spielzeiten zwischen 2021 und 2025, in denen er unter anderem 2021/22 mit 21 Scorerpunkten in der Serie A großen Anteil an Milans Meistertitel hatte, war schon vergangenes Jahr mit einem Wechsel zu einem internationalen Topklub des absolut obersten Regals gerechnet worden.
Derlei Gerüchte gab es auch in den Jahren zuvor schon häufig, Leaos Vertragsverlängerung im Juni 2023 wurde entsprechend groß gefeiert. Nach einer guten ersten Hälfte der abgelaufenen Saison war Leaos Rückrunde zuletzt jedoch ziemlich bieder. Seit Anfang Januar kam er lediglich auf drei direkte Torbeteiligungen und so kostete unter anderem die Formschwäche Leaos Milan letztlich die Champions-League-Qualifikation.
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Rafael Leao: Seine Zahlen in 2025/26
Spiele
31
Tore
10
Assists
3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.