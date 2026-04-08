Bereit für den FC Bayern? PSG nimmt gegen Liverpool überzeugend Kurs aufs Halbfinale der Champions League

Ein abgefälschter Schuss von Desire Doue brachte den Gastgebern schon in der 11. Spielminute die Führung. Chwitscha Kwarazchelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.

Slot, der spätestens nach dem schmerzlichen 0:4 im FA Cup bei Manchester City zunehmend unter Druck steht, setzte Topstar Mohamed Salah auf die Bank. Auch mit einer defensiven Fünferkette geriet Liverpool schnell unter Druck und hatte mit den quirligen PSG-Offensivstars um Weltfußballer Ousmane Dembélé Probleme.