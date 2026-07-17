Er ist beim FC Bayern fest eingeplant! Transfer von WM-Spieler immer noch nicht offiziell verkündet

Zum Hintergrund: Die Gambinos Stars sind Teil der Gambinos Group, die insgesamt drei Fußball-Akademien in Afrika unterhält. Mehrheitsgesellschafter der Gambinos Group ist Red&Gold Football. Ein Konstrukt, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Red&Gold kooperiert zudem auch mit Vereinen in Uruguay, Ecuador und Südkorea. Geschäftsführer von Red&Gold Football ist Jochen Sauer, gleichzeitig Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern.

Obwohl Ndiayes Leihe mittlerweile schon seit 17 Tagen abgelaufen ist und der FC Bayern am Montag in die Saisonvorbereitung startet, wurde ein fester Transfer immer noch nicht verkündet. Das dürfte verschiedene Gründe haben. Einerseits mischt bei den Verhandlungen auch Bayerns Red&Gold-Partner LAFC mit, es geht unter anderem um die Ablösesumme. Andererseits gibt es laut Sky offene Fragen über Berater-Zuständigkeiten bei Ndiaye selbst. Angeblich sind mittlerweile zudem andere Klubs an ihm interessiert.