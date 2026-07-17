Ndiaye stammt aus der Akademie Gambinos Stars in Gambia. Nach mehreren Probetrainings wechselte der 18-jährige Mittelfeldspieler vergangenen Winter auf expliziten Wunsch von Trainer Vincent Kompany per halbjähriger Leihe zum FC Bayern und sammelte in der Rückrunde vier Profieinsätze. Anschließend schaffte es Ndiaye überraschend in Senegals WM-Kader und wurde bei der knappen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Belgien im Sechzehntelfinale sogar eingewechselt.
Er ist beim FC Bayern fest eingeplant! Transfer von WM-Spieler immer noch nicht offiziell verkündet
Nach dieser beeindruckenden Entwicklung liegt es nahe, dass der FC Bayern Ndiaye fest verpflichten will. Was ob der engen Verbindungen zwischen den Münchnern und den Gambinos Stars auf den ersten Blick wie eine Formalie aussieht, stellt sich aber offenbar komplizierter dar, als man vielleicht denken könnte.
Die Verbindungen zwischen dem FC Bayern und den Gambinos Stars
Zum Hintergrund: Die Gambinos Stars sind Teil der Gambinos Group, die insgesamt drei Fußball-Akademien in Afrika unterhält. Mehrheitsgesellschafter der Gambinos Group ist Red&Gold Football. Ein Konstrukt, das der FC Bayern gemeinsam mit dem MLS-Klub Los Angeles FC betreibt. Red&Gold kooperiert zudem auch mit Vereinen in Uruguay, Ecuador und Südkorea. Geschäftsführer von Red&Gold Football ist Jochen Sauer, gleichzeitig Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern.
Obwohl Ndiayes Leihe mittlerweile schon seit 17 Tagen abgelaufen ist und der FC Bayern am Montag in die Saisonvorbereitung startet, wurde ein fester Transfer immer noch nicht verkündet. Das dürfte verschiedene Gründe haben. Einerseits mischt bei den Verhandlungen auch Bayerns Red&Gold-Partner LAFC mit, es geht unter anderem um die Ablösesumme. Andererseits gibt es laut Sky offene Fragen über Berater-Zuständigkeiten bei Ndiaye selbst. Angeblich sind mittlerweile zudem andere Klubs an ihm interessiert.
Bara Ndiaye ist beim FC Bayern als vierter Sechser eingeplant
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der feste Transfer nach München bald verkündet wird. Das ist dem Vernehmen nach auch der Wunsch des Spielers. Ndiaye ist beim FC Bayern in der kommenden Saison Stand jetzt als vierter Sechser hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof eingeplant. Notfalls könnten auch die Außenverteidiger Konrad Laimer und Nathaniel Brown aushelfen. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass sich die Münchner im zentralen Mittelfeld auch noch mit einem externen Neuzugang verstärken.
Im Vergleich zur Vorsaison sind Leon Goretzka und Allrounder Raphael Guerreiro nicht mehr an Bord, beide verließen den FC Bayern ablösefrei. Goretzka schwärmte übrigens im April von seinem möglichen Nachfolger Ndiaye und bescheinigte diesem nicht nur, "ein guter Kerl" zu sein, sondern auch, über "brutales Talent" zu verfügen.
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