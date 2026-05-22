Der FC Bayern soll die Situation von Yann Bisseck bei Inter Mailand genau beobachten und den Innenverteidiger als mögliches Transferziel auf seine Liste genommen haben. Das berichtet Fabrizio Romano. Zuvor hatten bereits Sportitalia und Tuttomercato über das angebliche Interesse des deutschen Rekordmeisters geschrieben und dies mit seinem nahenden Berater-Wechsel begründet. Bisseck soll sich künftig vom bekannten Spielerberater Giovanni Branchini in Verhandlungen vertreten lassen.
Berater-Wechsel als Zeichen: FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit DFB-Kicker, der kein WM-Ticket bekam
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Feyenoord Givairo Read galt als Top-Kandidat für die Defensive
Romano betont jedoch, dass Bisseck bei weitem nicht der einzige Name sei, mit dem sich der FCB mit Blick auf Verstärkungen in der Defensive beschäftige. Zuletzt kursierten etwa Gerüchte über mögliche Transferbemühungen um Josko Gvardiol oder John Stones. Fakt sei, dass sich die Bayern im Sommer noch einmal mit einem Verteidiger verstärken wollen. Eigentlich galt diesbezüglich die Rechtsverteidigerposition und dort besonders Givairo Read von Feyenoord Rotterdam als Transferpriorität. Allerdings könnte es auch auf der Innenverteidiger-Position noch einmal eine neue Dynamik an der Säbener Straße geben.
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Kim und Ito könnten den FC Bayern verlassen
Einerseits gilt Min-Jae Kim schon seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat, auch Hiroki Ito darf den Verein angeblich nach nur zwei von vielen Verletzungen geprägten Jahren bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen. Laut tz liege die Schmerzgrenze bei rund 20 Millionen Euro.
Mit Bisseck würde der FC Bayern in der Theorie und im Fall der Fälle gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schließlich kann der deutsche Nationalspieler, der von Julian Nagelsmann überraschend nicht in seinen 26-köpfigen Kader für die WM berufen wurde, auch als Rechtsverteidiger agieren.
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Yann Bisseck ist Stammspieler bei Italiens Meister Inter Mailand
Bei Inter spielte er sich nach einem schweren Start in die neue Saison unter dem neuen Trainer Cristian Chivu in der Dreierkette neben Manuel Akanji und Alessandro Bastoni fest. Eigentlich gibt es also keinen Grund für Bisseck, die Nerazzurri zu verlassen. Zumal der 25 Jahre junge Kölner mit Inter regelmäßig zumindest national auf Titeljagd gehen kann. Mit Inter holte er in dieser Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal.
Angesichts des noch bis 2029 laufenden Vertrags dürfte eine Verpflichtung von Bisseck für die Bayern ein kostspieliges Unterfangen werden. Womöglich würde darunter auch das Werben um Anthony Gordon von Newcastle United leiden. Der polyvalente Offensivspieler gilt als Transferziel Nummer eins beim Rekordmeister und könnte in der kommenden Saison in München als Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel und als Backup für Harry Kane im Sturmzentrum agieren.
Die Zahlen von Yann Bisseck in der Saison 2025/26:
Spiele: 35 Einsatzminuten: 2782 Tore: 3 Assists: 3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.