Berater-Wechsel als Zeichen: FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit DFB-Kicker, der kein WM-Ticket bekam

Einerseits gilt Min-Jae Kim schon seit geraumer Zeit als Verkaufskandidat, auch Hiroki Ito darf den Verein angeblich nach nur zwei von vielen Verletzungen geprägten Jahren bei einem passenden Angebot schon wieder verlassen. Laut tz liege die Schmerzgrenze bei rund 20 Millionen Euro.

Mit Bisseck würde der FC Bayern in der Theorie und im Fall der Fälle gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schließlich kann der deutsche Nationalspieler, der von Julian Nagelsmann überraschend nicht in seinen 26-köpfigen Kader für die WM berufen wurde, auch als Rechtsverteidiger agieren.