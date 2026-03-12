Bemerkenswerte Worte! Star des VfB Stuttgart adelt Sebastian Hoeneß als besten Trainer im Weltfußball

Auf die Frage, ob der Stuttgarter Coach aktuell der beste deutsche Trainer im Weltfußball sei, gab Demirovic ein bemerkenswertes Statement ab: "Ich sehe keinen, der besser ist als er oder unter dem ich lieber trainieren würde. Wir haben einen super Trainer und ein super Trainerteam, die Spieler pushen und einzeln weiterbringen wollen."

So würde es beim amtierenden DFB-Pokalsieger selbst im Angesicht von Positionskämpfen untereinander äußert harmonisch zugehen. "Die Mannschaft ist grundsätzlich so, dass wir uns alle alles gönnen. Wenn der Trainer sich dazu entscheidet, mit einem Stürmer zu spielen und der andere sitzt auf der Bank, dann werden wir voll füreinander da sein. Wir sehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als Duo und Doppelpack", so der Angreifer.

Er verspüre deshalb "viel Spaß im Training und viel Spaß in der Kabine", meinte Demirovic, was sich letztlich auch auf die Leistungen auf dem Platz auswirke: "Wir haben das Feuer, das wir brauchen und gleichzeitig die Lockerheit, um erfolgreich Fußball zu spielen."