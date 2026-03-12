In einem Interview mit Sky erklärte der 27-jährige Bosnier, dass Hoeneß einer der Hauptgründe sei, warum es beim VfB sportlich derzeit so gut laufe. "Es passiert automatisch hier, weil der Trainer das im Griff hat zu sehen, was man bei Spielern rausholen kann."
Bemerkenswerte Worte! Star des VfB Stuttgart adelt Sebastian Hoeneß als besten Trainer im Weltfußball
Auf die Frage, ob der Stuttgarter Coach aktuell der beste deutsche Trainer im Weltfußball sei, gab Demirovic ein bemerkenswertes Statement ab: "Ich sehe keinen, der besser ist als er oder unter dem ich lieber trainieren würde. Wir haben einen super Trainer und ein super Trainerteam, die Spieler pushen und einzeln weiterbringen wollen."
So würde es beim amtierenden DFB-Pokalsieger selbst im Angesicht von Positionskämpfen untereinander äußert harmonisch zugehen. "Die Mannschaft ist grundsätzlich so, dass wir uns alle alles gönnen. Wenn der Trainer sich dazu entscheidet, mit einem Stürmer zu spielen und der andere sitzt auf der Bank, dann werden wir voll füreinander da sein. Wir sehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als Duo und Doppelpack", so der Angreifer.
Er verspüre deshalb "viel Spaß im Training und viel Spaß in der Kabine", meinte Demirovic, was sich letztlich auch auf die Leistungen auf dem Platz auswirke: "Wir haben das Feuer, das wir brauchen und gleichzeitig die Lockerheit, um erfolgreich Fußball zu spielen."
- Getty Images
Demirovic unter Hoeneß beim VfB Stuttgart gesetzt
Unter Hoeneß gehört Demirovic in der laufenden Saison zum Stammpersonal. Obwohl er aufgrund einer Fußverletzung zwischenzeitlich mehrere Wochen pausieren musste, kommt der 27-Jährige in wettbewerbsübergreifend 25 Pflichtspielen auf elf Tore und drei Assists.
In den noch verbleibenden Spielen wollen Demirovic und der VfB unbedingt Platz vier in der Bundesliga verteidigen, um nach einem Jahr Abstinenz in der kommenden Saison wieder Champions-League-Fußball spielen zu dürfen. Die Schwaben sind derzeit punktgleich mit den fünftplatzierten Leipzigern, haben jedoch das etwas bessere Torverhältnis.