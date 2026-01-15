Bemerkenswerte Worte: Deutet Max Eberl hier einen Transfer des FC Bayern München an?

"Schei*e, jetzt denkt ihr, ich kenne ihn gut", sagte Eberl daraufhin und räumte damit ein, dass sein Wissen zu El Mala den Eindruck erwecken könnte, dass die Bayern sich intensiv mit dem Shootingstar beschäftigen.

Dennoch ließ sich Eberl noch zu einem Lob für El Mala hinreißen und bezeichnete diesen als "tollen Jungen". Es mache Spaß, ihn auf dem Platz spielen zu sehen, schwärmte er.

Den Bayern wird schon seit geraumer Zeit großes Interesse an einer Verpflichtung El Malas nachgesagt, der in Köln zu den gefährlichsten Offensivspielern zählt und großen Anteil an den 17 gesammelten Punkten in der Hinrunde hat. In 17 Bundesligaspielen erzielte der 19-Jährige sieben Tore und drei Assists, obwohl er nur für knapp über 800 Minuten auf dem Platz stand.