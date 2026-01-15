Max Eberl vom FC Bayern München scheint sich schon bestens mit Said El-Mala vom 1. FC Köln auszukennen. Der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters war nach dem 3:1-Sieg über die Geißböcke am Mittwoch zu dem Ausnahmetalent befragt worden und zählte auffallend detaillierte Informationen zum Werdegang des Offensivspielers auf.
Bemerkenswerte Worte: Deutet Max Eberl hier einen Transfer des FC Bayern München an?
"Schei*e, jetzt denkt ihr, ich kenne ihn gut"
"Schei*e, jetzt denkt ihr, ich kenne ihn gut", sagte Eberl daraufhin und räumte damit ein, dass sein Wissen zu El Mala den Eindruck erwecken könnte, dass die Bayern sich intensiv mit dem Shootingstar beschäftigen.
Dennoch ließ sich Eberl noch zu einem Lob für El Mala hinreißen und bezeichnete diesen als "tollen Jungen". Es mache Spaß, ihn auf dem Platz spielen zu sehen, schwärmte er.
Den Bayern wird schon seit geraumer Zeit großes Interesse an einer Verpflichtung El Malas nachgesagt, der in Köln zu den gefährlichsten Offensivspielern zählt und großen Anteil an den 17 gesammelten Punkten in der Hinrunde hat. In 17 Bundesligaspielen erzielte der 19-Jährige sieben Tore und drei Assists, obwohl er nur für knapp über 800 Minuten auf dem Platz stand.
- Getty
Europäische Schwergewichte offenbar heiß auf El Mala
Der bei den Effzeh-Fans umstrittene Trainer Lukas Kwasniok betonte schon mehrfach, dass er den Teenager behutsam aufbauen wolle. Zumal El Malas Stärken laut ihm insbesondere zur Geltung kommen würden, wenn seine Gegenspieler schon müde seien. Dementsprechend kam der fünfmalige U21-Nationalspieler trotz seiner Wichtigkeit für den Aufstieg in der bisherigen Saison häufig von der Bank.
Neben den Bayern buhlen dem Vernehmen nach auch zahlreiche europäische Schwergewichte um El Malas Dienste. Die Rede war zuletzt unter anderem von PSG, dem FC Barcelona und Manchester City. Der BVB soll ebenfalls interessiert sein, könnte einen Transfer finanziell jedoch nicht stemmen.
Wie El Malas Berater Martin Camona unlängst betonte, sei ein Wechsel derzeit allerdings "kein Thema". Sein Klient fühle sich in Köln "total wohl". Im Sommer könnten die Karten aber neu gemischt sein. Vor allem, wenn er weiterhin kein unangefochtener Stammspieler ist.
Unterstützt der DFB die Bayern im Werben um El Mala
Erst im Dezember öffnete Sportdirektor Thomas Kessler die Tür für einen möglichen Wechsel. "Wenn ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte er. Die Ablöse dürfte entsprechend hoch ausfallen. In El Malas noch bis 2030 laufenden Vertrag ist zudem keine Ausstiegsklausel verankert, weshalb in Köln kein Handlungsbedarf besteht.
Sollte El Mala aber einen Wechselwunsch hinterlegen, könnten sich die Bayern durchaus in der Pole Position auf eine Verpflichtung befinden. Nach Informationen der Bild-Zeitung habe der DFB dem Youngster signalisiert, dass man ihn gerne weiterhin in der Bundesliga sehen würde und nicht im Ausland. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann habe ihm nahegelegt den nächsten Karriereschritt innerhalb Deutschlands zu gehen.
Im November war El Mala erstmals in den DFB-Kader von Nagelsmann berufen worden. In der WM-Qualifikation gegen Luxemburg kam er jedoch nicht zum Einsatz, woraufhin der 1,87 Meter große Linksaußen zur U21-Auswahl abgezogen wurde. Dennoch gilt El Mala als Kandidat für die WM 2026 im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Womöglich an der Seite des 17-jährigen Lennart Karl, mit dem er bei einem Wechsel nach München die langfristige Zukunft der Bayern-Offensive sein könnte.
Leistungsdaten von Said El Mala beim 1. FC Köln in dieser Saison
- Spiele (Bundesliga): 19 (17)
- Tore: 7 (7)
- Assists: 3 (3)
- Einsatzminuten: 881 (801)
