Bemerkenswerte Forderung: Lothar Matthäus enthüllt, worum es im Poker zwischen dem BVB und Nico Schlotterbeck noch geht

Schlotterbecks Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2027. Seit Monaten bemühen sich die Schwarzgelben um eine Verlängerung, bislang ohne Erfolg. In den vergangenen Tagen war das Thema wieder omnipräsent, als der Innenverteidiger nach dem Länderspiel mit der DFB-Elf gegen Ghana eine bevorstehende Einigung dementierte. Er verwies dabei unter anderem darauf, dass er lange Zeit mit dem alten BVB-Sportchef Sebastian Kehl verhandelt habe und nun aber mit dessen Nachfolger Ole Book sprechen müsse.

Besagtes Gespräch gab es am vergangenen Mittwoch, wie Book nach Dortmunds 2:0-Erfolg am Samstagabend in der Bundesliga bestätigte. Und Schlotterbeck relativierte seine Aussagen von Anfang der Woche, als er betonte: "Ich wollte das klarstellen, weil es natürlich viel gegen meine Person war. Wenn ein Medium schreibt, dass ich diese Woche unterschreibe und ich unterschreibe dann nicht, stehe ich auch blöd da. Ich kann es niemandem so richtig recht machen."

Weiter sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler: "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars (Ricken, d. Red.) und Ole. Wir führen die Gespräche diese Woche weiter. Dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis ich eine Entscheidung treffe."