Der 59-fache Nationalspieler kritisierte vor allem den aus seiner Sicht fehlenden Zusammenhalt beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.
"Bekommen, was er und die Mannschaft verdient haben": Ehemaliger Nationalspieler hat kein Mitleid mit Julian Nagelsmann und dem DFB-Team
"Ich glaube, Leidenschaft kommt durch Team-Spirit. Vom Zusammensein und Vertrauen auf den jeweiligen Mitspieler. Ich habe das Gefühl, dass das unter diesem Trainer nie der Fall gewesen ist", erklärte Hamann in seiner Funktion als Experte für RTE.
Die Leistungen der DFB-Elf seien die gesamte WM über "enttäuschend" gewesen. "Das war bei der EM schon so, das war bei der WM-Qualifikation so und nun bei diesem Turnier auch." Die von offizieller Seite heraufbeschworene, gute Stimmung sei nie nach außen getragen worden. "Nur zu reden ist billig. Ich hatte nie das Gefühl, dass das eine geeinte Mannschaft ist", so Hamann. Daran sei letztlich auch Nagelsmann gescheitert: "Das ist eigentlich die Aufgabe des Coaches."
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Hamann kritisiert Wahl des Spielermaterials
Weiter warf der 52-Jährige dem Bundestrainer vor, zu wenig Mühe hinsichtlich der Wahl des richtigen Spielermaterials an den Tag gelegt zu haben. So habe sich Nagelsmann kaum einmal in Mailand bei Yann Bisseck oder Brentford bei Kevin Schade blicken lassen, um sich von deren Qualitäten zu überzeugen.
"Es gab Champions League-Spiele, wo Real Madrid gespielt hat, im Januar den Afrika Cup, wo man sich die Elfenbeinküste hätte anschauen können und andere potenzielle Gegner. Auch die Klub-WM letztes Jahr, wo man sich ein Bild der Gegebenheiten hätte machen können. Alle anderen Trainer - Tuchel, Deschamps - sie waren da. Unser Mann war nicht da", polterte Hamann.
Auch deshalb halte sich sein Mitleid mit Nagelsmann und den Spielern in Grenzen. "Er und die Mannschaft haben das bekommen, was sie verdient haben. Sie fahren morgen nach Hause", so der Ex-Nationalspieler.
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Nagelsmann lehnt Rücktritt vorerst ab
Das DFB-Team war am Montagabend nach einer3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay vorzeitig aus der WM ausgeschieden. Nach 2018 und 2022, als man beide Male bereits nach der Gruppenphase die Koffer packen musste, ist es das dritte enttäuschende Abschneiden einer deutschen Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft in Folge.
Bundestrainer Nagelsmann zeigte sich unmittelbar nach Abpfiff gleichwohl kämpferisch und schloss einen Rücktritt zunächst aus. "Ich stehe bereit, wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen”, sagte er bei MagentaTV.
Rückendeckung bekam er umgehend von Sportdirektor Rudi Völler, der sich für einen Verbleib von Nagelsmann als Bundestrainer aussprach: "Ich halte ihn für einen Top-Trainer. Ich finde, dass er wahrscheinlich noch der richtige ist. Aber ich bin natürlich auch nicht alleine beim DFB. Ich finde immer noch, dass er die richtige Person am richtigen Ort ist. Wir tun gut daran, uns zu sammeln und uns dann zusammenzusetzen."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".