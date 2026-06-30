"Bekommen, was er und die Mannschaft verdient haben": Ehemaliger Nationalspieler hat kein Mitleid mit Julian Nagelsmann und dem DFB-Team

Weiter warf der 52-Jährige dem Bundestrainer vor, zu wenig Mühe hinsichtlich der Wahl des richtigen Spielermaterials an den Tag gelegt zu haben. So habe sich Nagelsmann kaum einmal in Mailand bei Yann Bisseck oder Brentford bei Kevin Schade blicken lassen, um sich von deren Qualitäten zu überzeugen.

"Es gab Champions League-Spiele, wo Real Madrid gespielt hat, im Januar den Afrika Cup, wo man sich die Elfenbeinküste hätte anschauen können und andere potenzielle Gegner. Auch die Klub-WM letztes Jahr, wo man sich ein Bild der Gegebenheiten hätte machen können. Alle anderen Trainer - Tuchel, Deschamps - sie waren da. Unser Mann war nicht da", polterte Hamann.

Auch deshalb halte sich sein Mitleid mit Nagelsmann und den Spielern in Grenzen. "Er und die Mannschaft haben das bekommen, was sie verdient haben. Sie fahren morgen nach Hause", so der Ex-Nationalspieler.