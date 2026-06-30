"Beim nächsten Länderspiel muss er als neue deutsche Nummer eins im Tor stehen": Ex-Nationalspieler hat klaren Favoriten auf Nachfolge von Manuel Neuer

Urbig hatte eine Kadernominierung für die WM 2026 knapp verpasst, war von Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings als Trainingstorwart hinter Neuer, Baumann und Stuttgarts Alexander Nübel mit in die USA gereist.

Für die Testspiele vor dem Turnier gegen die USA und Finnland war Urbig bereits ins DFB-Aufgebot berufen worden. Dort blieb ihm ein Einsatz jedoch verwehrt. Auf sein Debüt in der deutschen A-Mannschaft wartet er noch.

In der zurückliegenden Saison hatte sich der 22-Jährige mit Neuer im Kasten des FC Bayern abgewechselt. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 20 Einsätze für den Rekordmeister. Trotz der erneuten Verlängerung des einstigen Welttorhüters soll Urbig perspektivisch zum Stammkeeper in München aufgebaut werden.