Nachdem Manuel Neuer in Folge des blamablen Sechszehntelfinal-Ausscheidens bei der WM gegen Paraguay wie erwartet seinen zweiten Rücktritt im DFB-Team verkündete, steht die deutsche Nationalmannschaft fürs Erste erneut ohne Stammtorhüter da.
"Beim nächsten Länderspiel muss er als neue deutsche Nummer eins im Tor stehen": Ex-Nationalspieler hat klaren Favoriten auf Nachfolge von Manuel Neuer
Effenberg forderte in seiner Kolumne für t-online daher: "Beim nächsten Länderspiel muss Jonas Urbig vom FC Bayern als neue deutsche Nummer 1 im Tor stehen."
Das Kapitel Neuer beim DFB sei nun "endgültig geschlossen", weshalb ein kompletter Neuanfang mit frischen Gesichtern nur logisch sei. Dabei schloss Effenberg auch eine Rückkehr zum bereits 36-jährigen Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) als Nummer eins aus. "Das macht für mich langfristig keinen Sinn."
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Urbig schon zweimal im Kader des DFB-Teams
Urbig hatte eine Kadernominierung für die WM 2026 knapp verpasst, war von Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings als Trainingstorwart hinter Neuer, Baumann und Stuttgarts Alexander Nübel mit in die USA gereist.
Für die Testspiele vor dem Turnier gegen die USA und Finnland war Urbig bereits ins DFB-Aufgebot berufen worden. Dort blieb ihm ein Einsatz jedoch verwehrt. Auf sein Debüt in der deutschen A-Mannschaft wartet er noch.
In der zurückliegenden Saison hatte sich der 22-Jährige mit Neuer im Kasten des FC Bayern abgewechselt. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 20 Einsätze für den Rekordmeister. Trotz der erneuten Verlängerung des einstigen Welttorhüters soll Urbig perspektivisch zum Stammkeeper in München aufgebaut werden.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".