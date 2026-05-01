Dass Borussia Dortmund Supertalent Samuele Inacio gerne langfristig an sich binden würde, ist kein Geheimnis. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet nun von einer bevorstehenden Einigung zwischen dem BVB und dem 18-jährigen Mittelfeldspieler.
Beim BVB der Zehner der Zukunft? Eine wichtige Unterschrift für Borussia Dortmund hängt nur noch an kleinem Detail
Demnach werde Inacio, aktuell noch bis 2027 unter Vertrag, zeitnah einen neuen Kontrakt bei den Dortmundern unterschreiben. Lediglich ein Detail bei der Laufzeit müsse noch final geklärt werden: Laut Romano ist Stand jetzt nur noch offen, ob Inacio bis 2030 oder sogar bis 2031 beim BVB verlängert. Die Bild hatte zuletzt davon berichtet, dass für den Spielmacher ein bis 2030 datiertes Vertragsangebot bereitliege.
Der Italiener gilt als potenzieller Zehner der Zukunft bei der Borussia. 2024 war er aus dem Nachwuchs von Atalanta Bergamo nach Dortmund gewechselt, in den vergangenen Wochen bekam Inacio seine ersten Bundesliga-Einsätze. Beim 4:0 gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende stand der italienische U19-Nationalspieler erstmals in der Startelf des BVB und zeigte eine überzeugende Leistung.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin
Spiel
03.05., 17.30 Uhr
Mönchengladbach - BVB
08.05., 20.30 Uhr
BVB - Frankfurt
16.05., 15.30 Uhr
Bremen - BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.