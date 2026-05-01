Beim BVB der Zehner der Zukunft? Eine wichtige Unterschrift für Borussia Dortmund hängt nur noch an kleinem Detail

Demnach werde Inacio, aktuell noch bis 2027 unter Vertrag, zeitnah einen neuen Kontrakt bei den Dortmundern unterschreiben. Lediglich ein Detail bei der Laufzeit müsse noch final geklärt werden: Laut Romano ist Stand jetzt nur noch offen, ob Inacio bis 2030 oder sogar bis 2031 beim BVB verlängert. Die Bild hatte zuletzt davon berichtet, dass für den Spielmacher ein bis 2030 datiertes Vertragsangebot bereitliege.

Der Italiener gilt als potenzieller Zehner der Zukunft bei der Borussia. 2024 war er aus dem Nachwuchs von Atalanta Bergamo nach Dortmund gewechselt, in den vergangenen Wochen bekam Inacio seine ersten Bundesliga-Einsätze. Beim 4:0 gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende stand der italienische U19-Nationalspieler erstmals in der Startelf des BVB und zeigte eine überzeugende Leistung.