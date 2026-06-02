Nur wenige Tage nach seinem Aus beim FC Liverpool scheint die Suche nach einem neuen Arbeitgeber für Ibrahima Konate bereits beendet zu sein. Wie die AS berichtet, wird sich der Innenverteidiger den Madrilenen anschließen.
Bei Wiederwahl von Florentino Perez: Real Madrid angeblich vor Verpflichtung von Star des FC Liverpool
Die Zeitung schreibt, dass der Transfer zustande kommen soll, sofern Florentino Perez die Wiederwahl zum Präsidenten von Real Madrid gewinnt. Konate soll anschließend einen Vierjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr erhalten.
Erst am Sonntag hatte Liverpool Konates Abschied bestätigt. Der 27-Jährige zeigte sich in einem Statement auf Social Media anschließend betroffen über seinen Weggang: "Ich bin tieftraurig, dass ich keine Chance hatte, mich von Euch allen beim letzten Spiel zu verabschieden", schrieb der Franzose auf Instagram an die Fans des LFC gerichtet. "Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor Euch trage." Worte, die darauf hindeuten, dass Konate vom Scheitern der Vertragsverhandlungen mit den Verantwortlichen der Reds tatsächlich überrascht wurde.
Noch im April hatte eigentlich alles auf eine Vertragsverlängerung hingedeutet. Nach dem Derby gegen Everton erklärte Konate, dass man "kurz vor einer Einigung" stehe. Laut L'Equipe gab es damals nur noch letzte Details zu klären.
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Ibrahima Konate weckte offenbar auch das Interesse des FC Bayern
Gerüchte über einen Wechsel von Konate zu den Blancos kursieren bereits seit Monaten. Anfang April berichtete die Mundo Deportivo etwa, der Franzose stehe ganz oben auf der Wunschliste der Königlichen für die Innenverteidigung. Zuletzt wurden auch der FC Bayern, der FC Chelsea, Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und der saudische Klub Al-Ittihad als Interessenten gehandelt.
Konate wechselte 2021 für rund 40 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Liverpool. Mit den Reds gewann er unter anderem die englische Meisterschaft. In der Saison 2025/26 absolvierte er 51 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore.
Mit Liverpool qualifizierte sich Konate als Tabellenfünfter zwar gerade noch für die Champions League. Dennoch musste Trainer Arne Slot am Saisonende seinen Posten räumen.
Ibrahima Konate: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 51 Tore 2 Vorlagen 0 Einsatzminuten 4280