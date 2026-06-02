Bei Wiederwahl von Florentino Perez: Real Madrid angeblich vor Verpflichtung von Star des FC Liverpool

Die Zeitung schreibt, dass der Transfer zustande kommen soll, sofern Florentino Perez die Wiederwahl zum Präsidenten von Real Madrid gewinnt. Konate soll anschließend einen Vierjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr erhalten.

Erst am Sonntag hatte Liverpool Konates Abschied bestätigt. Der 27-Jährige zeigte sich in einem Statement auf Social Media anschließend betroffen über seinen Weggang: "Ich bin tieftraurig, dass ich keine Chance hatte, mich von Euch allen beim letzten Spiel zu verabschieden", schrieb der Franzose auf Instagram an die Fans des LFC gerichtet. "Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor Euch trage." Worte, die darauf hindeuten, dass Konate vom Scheitern der Vertragsverhandlungen mit den Verantwortlichen der Reds tatsächlich überrascht wurde.

Noch im April hatte eigentlich alles auf eine Vertragsverlängerung hingedeutet. Nach dem Derby gegen Everton erklärte Konate, dass man "kurz vor einer Einigung" stehe. Laut L'Equipe gab es damals nur noch letzte Details zu klären.