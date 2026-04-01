Borussia Dortmunds ehemaliger Technischer Direktor Sven Mislintat (53) wundert sich noch immer, dass der mehrfache Serie-A-Torschützenkönig Ciro Immobile (36) beim BVB zum teuren Transferflop mutierte. Das sei "eigentlich unmöglich", schilderte der heutige Sportvorstand von Zweitligist Fortuna Düsseldorf bei transfermarkt.de.
"Bei uns hat er gar nicht funktioniert": Sven Mislintat fällt knallhartes Urteil zu einem teuren BVB-Missverständnis
Immobile wechselte 2014 für 18,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Turin nach Dortmund und sollte dort in große Fußstapfen treten. Mislintat war damals Chefscout bei den Schwarz-Gelben und erinnerte sich: "Als wir 2014 Robert Lewandowski abgaben, sind wir bei der Suche nach dessen Ersatz das erste Mal einer anderen Verpflichtungsphilosophie gefolgt und haben mit Ciro Immobile den Torschützenkönig der Serie A gekauft und damit versucht, auf Nummer sicher zu gehen. In Italien funktionierte er davor und danach sensationell - bei uns hat er gar nicht funktioniert. Das ist eigentlich unmöglich, wenn man ihn Tore schießen sieht."
Der BVB wurde damals noch von Jürgen Klopp trainiert und hatte ein Jahr zuvor das Finale der Champions League erreicht. Die Dortmunder setzten zu jener Zeit in der Regel bei ihren Neuverpflichtungen auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Als dann aber Torjäger Lewandowski ablösefrei zu den Bayern ging, kam es zum besagten Paradigmenwechsel.
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Lieber Ciro Immobile als Sadio Mane
"Wir haben Lewy verloren und dachten: Dann müssen wir halt einen liefern, bei dem uns keiner etwas vorwerfen kann", erklärte Mislintat. "Im gleichen Jahr ist Sadio Mane aus Salzburg nach Southampton gewechselt. Ihn hatten wir auch auf dem Zettel, haben aber eben einen Torschützenkönig aus einer Top-5-Liga geholt statt aus der etwas schwächeren österreichischen Liga."
Mane entwickelte sich bei den Saints prächtig, wechselte 2016 nach Liverpool und wurde dort unter dem mittlerweile dort tätigen Klopp zu einem der besten Angreifer Europas. Mislintat sagte: "Gemäß der bewährten Strategie hätten wir Sadio holen müssen. Was wir dann später mit Spielern wie Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele auch wieder gemacht haben."
Mislintats Erkenntnis: "Auch wenn das viele glauben: Man kann sich keine Sicherheit kaufen."
Ciro Immobile verließ den BVB Richtung Sevilla
Immobile blieb nur ein Jahr bei der Borussia. Er fremdelte mit dem Dortmunder Spielstil sowie dem Tempo in der Bundesliga, ließ seine Treffsicherheit vermissen und wurde auch mit seinen Mannschaftskameraden nicht warm. Das äußerte sich unter anderem in seinem bekannten Zitat, in seinen ersten acht Monaten in Dortmund habe ihn "kein Teamkollege zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen". Und überhaupt: "Die Deutschen sind kalt, da kann man nichts machen."
Der Angreifer wechselte also 2015 auf Leihbasis zum FC Sevilla, ein Jahr später verpflichteten ihn die Andalusier für elf Millionen Euro fest. Für Immobile, der insgesamt viermal Torschützenkönig der Serie A wurde und 2020 den Goldenen Schuh für Europas erfolgreichsten Torjäger gewann, folgten unter anderem Stationen bei Torino, Lazio und Besiktas. Seit dem Januar 2026 spielt der Europameister von 2021 für den FC Paris.
Ciro Immobiles Leistungsdaten beim BVB
- Einsätze: 34
- Einsätze über 90 Minuten: 10
- Tore: 10
- Assists: 2
- Gelbe Karten: 1