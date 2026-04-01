"Bei uns hat er gar nicht funktioniert": Sven Mislintat fällt knallhartes Urteil zu einem teuren BVB-Missverständnis

Immobile wechselte 2014 für 18,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Turin nach Dortmund und sollte dort in große Fußstapfen treten. Mislintat war damals Chefscout bei den Schwarz-Gelben und erinnerte sich: "Als wir 2014 Robert Lewandowski abgaben, sind wir bei der Suche nach dessen Ersatz das erste Mal einer anderen Verpflichtungsphilosophie gefolgt und haben mit Ciro Immobile den Torschützenkönig der Serie A gekauft und damit versucht, auf Nummer sicher zu gehen. In Italien funktionierte er davor und danach sensationell - bei uns hat er gar nicht funktioniert. Das ist eigentlich unmöglich, wenn man ihn Tore schießen sieht."

Der BVB wurde damals noch von Jürgen Klopp trainiert und hatte ein Jahr zuvor das Finale der Champions League erreicht. Die Dortmunder setzten zu jener Zeit in der Regel bei ihren Neuverpflichtungen auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Als dann aber Torjäger Lewandowski ablösefrei zu den Bayern ging, kam es zum besagten Paradigmenwechsel.