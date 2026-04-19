Bei seinen Real-Mitspielern hat sie "Spuren hinterlassen": Eduardo Camavingas emotionale Reaktion auf das Aus gegen den FC Bayern enthüllt

Laut eines Berichts der Marca sei die Stimmung in der Real-Kabine geteilt gewesen. Während viele Stars der Madrilenen empört wegen des Ausscheidens und der vermeintlichen Fehlentscheidungen des slowenischen Schiedsrichters Slavko Vincic (46) gewesen seien, habe bei Camavinga Frust pur regiert.

Der Mittelfeldspieler habe "allein und untröstlich" in der Kabine gesessen und geweint, heißt es. Camavinga habe gewusst, dass er in der womöglich entscheidenden Szene in der Schlussphase besser die Finger vom Ball gelassen und stattdessen auf seine Position zurückgekehrt wäre. Stattdessen verzögerte er nach seinem Foul an FCB-Stürmer Harry Kane im Mittelfeld leicht das Spiel und sah deswegen von Vincic beim Stand von 3:2 für die Spanier seine zweite Gelbe Karte des Spiels.

In Unterzahl musste Real noch zwei Gegentore schlucken und damit auch die wohl letzte Titelchance in dieser Saison begraben. Von vielen Real-Akteuren wurde Vincic wegen dieser harten Entscheidung als Schuldiger ausgemacht. Wütende Proteste nach Spielschluss gipfelten unter anderem in der Roten Karte für Camavingas Mannschaftskameraden Arda Güler.