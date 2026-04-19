Nach dem dramatischen Aus in der Champions League gegen den FC Bayern am vergangenen Mittwoch flossen bei Gelb-Rot-Sünder Eduardo Camavinga (23) in der Gästekabine der Allianz Arena bittere Tränen.
Bei seinen Real-Mitspielern hat sie "Spuren hinterlassen": Eduardo Camavingas emotionale Reaktion auf das Aus gegen den FC Bayern enthüllt
Laut eines Berichts der Marca sei die Stimmung in der Real-Kabine geteilt gewesen. Während viele Stars der Madrilenen empört wegen des Ausscheidens und der vermeintlichen Fehlentscheidungen des slowenischen Schiedsrichters Slavko Vincic (46) gewesen seien, habe bei Camavinga Frust pur regiert.
Der Mittelfeldspieler habe "allein und untröstlich" in der Kabine gesessen und geweint, heißt es. Camavinga habe gewusst, dass er in der womöglich entscheidenden Szene in der Schlussphase besser die Finger vom Ball gelassen und stattdessen auf seine Position zurückgekehrt wäre. Stattdessen verzögerte er nach seinem Foul an FCB-Stürmer Harry Kane im Mittelfeld leicht das Spiel und sah deswegen von Vincic beim Stand von 3:2 für die Spanier seine zweite Gelbe Karte des Spiels.
In Unterzahl musste Real noch zwei Gegentore schlucken und damit auch die wohl letzte Titelchance in dieser Saison begraben. Von vielen Real-Akteuren wurde Vincic wegen dieser harten Entscheidung als Schuldiger ausgemacht. Wütende Proteste nach Spielschluss gipfelten unter anderem in der Roten Karte für Camavingas Mannschaftskameraden Arda Güler.
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Alvaro Arbeloa verteidigt Eduardo Camavinga
Für Camavinga bedeutete sein Platzverweis den negativen Höhepunkt einer schwierigen Saison, in der er selten überzeugte und keinen Stammplatz hat. Der französische Nationalspieler genieße zwar weiter das Vertrauen seiner Mitspieler und in der Kabine seien "die Reihen geschlossen", aber die Trauer Camavingas, sonst einer der fröhlichsten Spieler im Team, habe "Spuren hinterlassen".
Als die Tränen getrocknet waren, hatte Camavinga sich bereits öffentlich entschuldigt, indem er bei Instagram reumütig schrieb: "Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil. Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen." Trainer Alvaro Arbeloa verteidigte seinen Schützling: "Diesen Platzverweis versteht keiner. Wir haben Ungerechtigkeit erfahren."