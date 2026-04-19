Xabi Alonso wird von vielen als Topkandidat auf den Trainerposten beim FC Liverpool gehandelt und gilt als möglicher Nachfolger von Arne Slot. Klublegende Steve Nicol sieht das jedoch anders und spricht sich sogar gegen eine Anstellung des Basken aus.
"Bei Real Madrid kläglich gescheitert": Klublegende spricht sich gegen Verpflichtung von Xabi Alonso beim FC Liverpool aus
"Unter normalen Umständen hätte ich Alonso gesagt. Aber er ist bei Real Madrid kläglich gescheitert, und das muss man berücksichtigen", erklärte Nicol bei ESPN FC mit Blick auf die Trainerfrage beim FC Liverpool.
Dennoch betonte Nicol, dass eine Rückkehr von Alonso zu den Reds ihren Reiz hätte - schließlich gewann dieser mit dem Klub als Spieler 2005 die Champions League: "Ich glaube jedoch nicht, dass die FSG (Fenway Sports Group, Eigentümergruppe des FC Liverpool, Anm. d. Red.) - falls Arne Slot zum Saisonstart nicht verfügbar sein sollte - sich gegen Alonso entscheiden wird", fügte er hinzu.
- AFP
Trainerfrage bei Liverpool: Nicol bringt Iraola von Bournemouth ins Spiel
In Liverpool nimmt die Trainerdebatte kurz vor Saisonende weiter Fahrt auf. Slot steht unter Druck, während bereits intensiv über mögliche Nachfolger diskutiert wird. Nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison kämpft Liverpool nun sogar um die Qualifikation für die Champions League. Aktuell liegt der LFC auf Rang fünf der Tabelle - und wäre gerade noch qualifiziert.
Zwar gilt Alonso für viele als Wunschlösung, Nicol bringt aber auch Andoni Iraola vom AFC Bournemouth ins Spiel: "Ich mag Andoni Iraola. Mir gefällt, wie Bournemouth Fußball spielt."
Iraola zählt zu den gefragtesten Trainern der Premier League, in der vergangenen Woche verkündete er seinen Abgang von den Cherries im Sommer. Mit Bournemouth feierte er zuletzt zwei Auswärtssiege gegen Newcastle United und Arsenal und liegt nur knapp hinter den Champions-League-Plätzen.
Am Sonntag kann Liverpool im Merseyside-Derby gegen den FC Everton wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse sammeln. Der Vorsprung auf den FC Chelsea beträgt bei einem Spiel weniger derzeit vier Punkte.