Bei Niko Kovac war er zuletzt nur noch zweite Wahl: BVB gibt Verteidiger wohl in die Serie A ab

Der BVB hatte Couto 2024 zunächst von Manchester City ausgeliehen, aufgrund einer leicht zu erreichenden Kaufpflicht musste die Borussia den 24-Jährigen vergangenen Sommer für insgesamt 25 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten. Coutos Vertrag in Dortmund läuft bis 2030, allerdings war er zuletzt komplett außen vor.

So kam Couto seit Anfang März nur noch auf 41 Einsatzminuten, bei Trainer Niko Kovac war er gegenüber Stammbesetzung Julian Ryerson klar hinten dran. Insgesamt standen für Couto vergangene Saison wettbewerbsübergreifend 27 Einsätze zu Buche, dabei gelangen ihm drei Tore und drei Assists.