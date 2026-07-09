Bei Frankreich stand einst Bayern-Star Upamecano in seinem Schatten - jetzt muss er Les Bleus stoppen: Der unerwartete Held, ohne den Marokko gar nicht mehr bei der WM wäre

Denn damals war das letzte Länderspiel von Issa Diop schon rund siebeneinhalb Jahre her: Im November 2018 spielte er zuletzt international – aber nicht für Marokko, sondern für Frankreichs U21. Bei der Equipe Tricolore galt der in Toulouse geborene Abwehrspieler lange Zeit als der kommende Superstar. Er durchlief alle Jugendnationalmannschaften und empfahl sich 2018 mit seinen Leistungen beim FC Toulouse für einen 25-Millionen Euro- schweren Wechsel zu West Ham.

In der Premier League verlor er jedoch nach zwei guten Jahren seinen Stammplatz und ging 2022 für knapp 18 Millionen Euro Ablöse zu Fulham, wo er jedoch auch keine feste Größe ist. Die Entwicklung stockte. Bei Frankreich überholten ihn Innenverteidiger wie Dayot Upamecano und William Saliba in der Hackordnung, sodass aus einem A-Länderspiel für Diop – trotz aller Vorschusslorbeeren – nichts wurde.