Es sah nicht gut aus für Marokko: Im WM-Sechzehntelfinale gegen die Niederlande lief schon die 91. Minute – und der 2022er-Halbfinalist lag 0:1 zurück. Das Aus rückte immer näher, bis eine Halbfeldflanke von links den Weg in den Strafraum fand. Dort ging ein Defensivspieler, den es nicht mehr hinten gehalten hatte, perfekt zum Ball – ganz im Gegensatz zu Holland-Star Virgil van Dijk: Issa Diop traf per Kopf zum späten Ausgleich und sorgte dafür, dass seine Mannschaft erst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen erreichte, in dem sie sich gegen Oranje durchsetzte. Ohne Diop gäbe es für Marokko kein WM-Viertelfinale gegen Frankreich (Do., 22 Uhr), so viel ist sicher. Dass der 29-Jährige aber bei der Weltmeisterschaft dabei ist, geschweige denn der große Held wird, war vor fünf Monaten noch nicht einmal ansatzweise abzusehen.
Bei Frankreich stand einst Bayern-Star Upamecano in seinem Schatten - jetzt muss er Les Bleus stoppen: Der unerwartete Held, ohne den Marokko gar nicht mehr bei der WM wäre
Denn damals war das letzte Länderspiel von Issa Diop schon rund siebeneinhalb Jahre her: Im November 2018 spielte er zuletzt international – aber nicht für Marokko, sondern für Frankreichs U21. Bei der Equipe Tricolore galt der in Toulouse geborene Abwehrspieler lange Zeit als der kommende Superstar. Er durchlief alle Jugendnationalmannschaften und empfahl sich 2018 mit seinen Leistungen beim FC Toulouse für einen 25-Millionen Euro- schweren Wechsel zu West Ham.
In der Premier League verlor er jedoch nach zwei guten Jahren seinen Stammplatz und ging 2022 für knapp 18 Millionen Euro Ablöse zu Fulham, wo er jedoch auch keine feste Größe ist. Die Entwicklung stockte. Bei Frankreich überholten ihn Innenverteidiger wie Dayot Upamecano und William Saliba in der Hackordnung, sodass aus einem A-Länderspiel für Diop – trotz aller Vorschusslorbeeren – nichts wurde.
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Issa Diop: "Sehr stolz, für Marokko zu spielen"
Dass er trotzdem bei der WM in Nordamerika mit dabei ist, hat mit Walid Regragui zu tun. Marokkos Erfolgstrainer trat im März dieses Jahres nach dem Afrika-Cup überraschend zurück. Sein Nachfolger Mohamed Ouahbi musste in kürzester Zeit eine WM-fähige Mannschaft bauen – und hatte dabei in der Innenverteidigung große Probleme: Kapitän Romain Saiss war kurz zuvor ebenfalls zurückgetreten, mit Nayef Aguerd fiel ein weiterer zentraler Abwehrmann mit einer Schambeinentzündung lange aus.
Ouahbi überredete Diop, für Marokko, das Land seiner Mutter, aufzulaufen – und das tat dieser erstmals im März. "Ich bin sehr glücklich und sehr stolz, jetzt für Marokko zu spielen", sagte Diop.
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Issa Diop: "Warum sollen wir nicht den Titel holen?"
Im Viertelfinale wartet nun ausgerechnet Frankreich. Auf der anderen Seite spielt mit Dayot Upamecano in der Innenverteidigung ein Akteur, der bei Diops letztem U21-Länderspiel nur eingewechselt wurde, während der Neu-Marokkaner durchspielen durfte.
Das Duell mit Les Bleus kann Diop jetzt dazu nutzen, im direkten Vergleich seine Stärken noch einmal zu präsentieren, auch wenn es mit einer Nationalteam-Karriere bei Frankreich nun nichts mehr wird. Aber Diop hat ohnehin größere Ziele: "Wenn man bei einem Turnier an den Start geht, dann will man das auch gewinnen. Warum sollen wir nicht den Titel holen?", fragte er vor WM-Beginn – und möglicherweise hat Frankreich am Donnerstag eine Antwort darauf.
Issa Diop in der Saison 2025/26 für Fulham:
Spiele: 18 Einsatzminuten: 1264 Tore: 1 Assists: 0
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