Bei "ein, zwei Aussagen vergaloppiert": Sandro Wagner meldet sich nach Aus beim FC Augsburg erstmals zu Wort

Vielleicht habe sich durch die Konstellation in Augsburg dieses Bild ergeben. "Ich werde künftig jedenfalls noch besser überlegen müssen, wo ich als Trainer und als Person hinpasse. Wo das gesamte Umfeld offen für Veränderungen ist, alle Leute richtig Bock draufhaben", sagte Wagner und ergänzte: Sein Learning aus fünf Monaten beim FCA sei, dass er sein Image "nicht noch unnötig weiter befördern" dürfe: "Ich weiß, wer ich bin und dass ich auch mal polarisiere."

Er räumte ein, dass er sich bei "ein, zwei Aussagen" in seiner Amtszeit "vergaloppiert" habe. Gemeint war etwa das Interview nach der Niederlage gegen den FC Bayern (2:3), in dem er betont hatte, dass der FCA nicht "weniger Qualität" als der Rekordmeister besitze.

Als "großes Vorbild" in der Kommunikation nach außen bezeichnete Wagner seinen Münchner Kollegen Vincent Kompany. "Sich nicht angreifbar zu machen, beherrscht kaum einer so gut wie er."