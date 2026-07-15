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Harry Kane England 2026 World CupGetty
Oliver Maywurm

Bei der WM 2026 soll es endlich wieder klappen: Wann war England zuletzt im WM-Finale?

Weltmeisterschaft
England - Argentinien
England

England ist nur noch einen Schritt entfernt vom Finale der WM 2026. Wann haben es die Three Lions zuletzt ins Endspiel der Weltmeisterschaft geschafft?

Am Mittwochabend steigt das zweite Halbfinale der WM 2026 zwischen England und Argentinien. Die Engländer um Torjäger Harry Kane und Mittelfeldstar Jude Bellingham wollen unbedingt endlich wieder das Endspiel einer Weltmeisterschaft erreichen.


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Wann war England eigentlich zuletzt im WM-Finale? Haben es die Three Lions seit dem bisher einzigen Titelgewinn 1966 überhaupt noch einmal ins Endspiel geschafft? GOAL liefert hier die Antwort.

  • Bei der WM 2026 soll es endlich wieder klappen: Wann war England zuletzt im WM-Finale?

    Tatsächlich stand England seit dem Titelgewinn im eigenen Land 1966 nie wieder im WM-Finale. 60 Jahre ist es also her, dass das Mutterland des Fußballs im Endspiel einer Weltmeisterschaft vertreten war.

    Überhaupt war das WM-Finale 1966 das einzige in Englands Geschichte. Damals gewannen die Three Lions das Endspiel im heimischen Wembley-Stadion (London) gegen Deutschland mit 4:2 nach Verlängerung. Der englische Stürmer Geoff Hurst erzielte dabei das legendäre Wembley-Tor.

    Sollte England am Mittwoch Argentinien schlagen und ins Finale der WM 2026 einziehen, würden die Mannen von der Insel am kommenden Sonntag in New York/New Jersey (USA) gegen Spanien also ihr erstes WM-Endspiel seit 60 Jahren bestreiten. Das klare Ziel dabei wäre natürlich, sich auch den ersten Titelgewinn seit 1966 und damit den zweiten WM-Triumph insgesamt zu schnappen.

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  • Harry Kane Jude Bellingham Elliot Anderson England 2026 World CupGetty

    Bei der WM 2026 soll es endlich wieder klappen: Wann war England zuletzt im WM-Finale? Alle englischen WM-Turniere in der Übersicht

    Da man mit der FIFA im Streit lag, nahm England an den ersten drei Weltmeisterschaften 1930, 1934 und 1938 erst gar nicht teil. So waren die Three Lions erst 1950 erstmals bei einer WM dabei, schieden aber bereits nach der Vorrunde aus.

    Nach dem bisher einzigen WM-Triumph 1966 war England nur vereinzelt mal nahe dran, es noch einmal in ein Endspiel zu schaffen. 1990 scheiterten die Engländer äußerst unglücklich im Halbfinale an Deutschland, unterlagen dem späteren Weltmeister erst nach Elfmeterschießen. Da das Spiel um Platz 3 gegen Gastgeber Italien 1:2 verloren ging, wurden die Three Lions letztlich Vierter.

    Das gleiche Ergebnis erreichte England dann 2018, als man letztmals vor 2026 im Halbfinale stand. Seinerzeit war man in der Vorschlussrunde knapp an Kroatien gescheitert (1:2 n.V.) und verlor das Spiel um Platz 3 gegen Belgien mit 0:2.

    England bei Weltmeisterschaften: Das Abschneiden bei jeder WM in der Übersicht


    Jahr

    Englands Abschneiden

    Letzter Gegner

    1930

    Nicht teilgenommen

    -

    1934

    Nicht teilgenommen

    -

    1938

    Nicht teilgenommen

    -

    1950

    Vorrunden-Aus

    2:0 gegen Chile, 0:1 gegen USA, 0:1 gegen Spanien

    1954

    Viertelfinale

    2:4 gegen Uruguay

    1958

    Vorrunden-Aus

    0:1 im Entscheidungsspiel gegen Sowjetunion

    1962

    Viertelfinale

    1:3 gegen Brasilien

    1966

    Weltmeister

    4:2 n.V. gegen Deutschland

    1970

    Viertelfinale

    2:3 n.V. gegen Deutschland

    1974

    Nicht qualifiziert

    -

    1978

    Nicht qualifiziert

    -

    1982

    Aus in der 2. Finalrunde (vor Halbfinale)

    0:0 gegen Deutschland, 0:0 gegen Spanien

    1986

    Viertelfinale

    1:2 gegen Argentinien

    1990

    Vierter

    1:2 gegen Italien (Spiel um Platz 3)

    1994

    Nicht qualifiziert

    -

    1998

    Achtelfinale

    5:6 n.E. gegen Argentinien

    2002

    Viertelfinale

    1:2 gegen Brasilien

    2006

    Viertelfinale

    1:3 n.E. gegen Portugal

    2010

    Achtelfinale

    1:4 gegen Deutschland

    2014

    Vorrunden-Aus

    1:2 gegen Italien, 1:2 gegen Uruguay, 0:0 gegen Costa Rica

    2018

    Vierter

    0:2 gegen Belgien (Spiel um Platz 3)

    2022

    Viertelfinale

    1:2 gegen Frankreich


  • Bei der WM 2026 soll es endlich wieder klappen: Wann war England zuletzt im WM-Finale? Der englische Kader bei der WM 2026

    Position

    Spieler

    Verein

    Tor

    Jordan Pickford

    Everton

    Tor

    Dean Henderson

    Crystal Palace

    Tor

    James Trafford

    Manchester City

    Abwehr

    Marc Guehi

    Crystal Palace

    Abwehr

    Dan Burn

    Newcastle United

    Abwehr

    Ezri Konsa

    Aston Villa

    Abwehr

    Reece James

    Chelsea

    Abwehr

    Nico O'Reilly

    Manchester City

    Abwehr

    Jarell Quansah

    Bayer Leverkusen

    Abwehr

    Tino Livramento

    Newcastle United

    Abwehr

    John Stones

    Manchester City

    Abwehr

    Djed Spence

    Tottenham

    Mittelfeld

    Jude Bellingham

    Real Madrid

    Mittelfeld

    Declan Rice

    Arsenal

    Mittelfeld

    Kobbie Mainoo

    Manchester United

    Mittelfeld

    Eberechi Eze

    Arsenal

    Mittelfeld

    Morgan Rogers

    Aston Villa

    Mittelfeld

    Jordan Henderson

    Brentford

    Mittelfeld

    Elliot Anderson

    Nottingham Forrest

    Angriff

    Harry Kane

    Bayern München

    Angriff

    Bukayo Saka

    Arsenal

    Angriff

    Anthony Gordon

    Newcastle United

    Angriff

    Ollie Watkins

    Aston Villa

    Angriff

    Marcus Rashford

    Barcelona

    Angriff

    Noni Madueke

    Arsenal

    Angriff

    Ivan Toney

    Al-Ahli

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