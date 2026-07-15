Bei der WM 2026 soll es endlich wieder klappen: Wann war England zuletzt im WM-Finale?

Tatsächlich stand England seit dem Titelgewinn im eigenen Land 1966 nie wieder im WM-Finale. 60 Jahre ist es also her, dass das Mutterland des Fußballs im Endspiel einer Weltmeisterschaft vertreten war.

Überhaupt war das WM-Finale 1966 das einzige in Englands Geschichte. Damals gewannen die Three Lions das Endspiel im heimischen Wembley-Stadion (London) gegen Deutschland mit 4:2 nach Verlängerung. Der englische Stürmer Geoff Hurst erzielte dabei das legendäre Wembley-Tor.

Sollte England am Mittwoch Argentinien schlagen und ins Finale der WM 2026 einziehen, würden die Mannen von der Insel am kommenden Sonntag in New York/New Jersey (USA) gegen Spanien also ihr erstes WM-Endspiel seit 60 Jahren bestreiten. Das klare Ziel dabei wäre natürlich, sich auch den ersten Titelgewinn seit 1966 und damit den zweiten WM-Triumph insgesamt zu schnappen.