Bei der WM 2026 soll es endlich wieder klappen: Wann war England zuletzt im WM-Finale?

Da man mit der FIFA im Streit lag, nahm England an den ersten drei Weltmeisterschaften 1930, 1934 und 1938 erst gar nicht teil. So waren die Three Lions erst 1950 erstmals bei einer WM dabei, schieden aber bereits nach der Vorrunde aus.
Nach dem bisher einzigen WM-Triumph 1966 war England nur vereinzelt mal nahe dran, es noch einmal in ein Endspiel zu schaffen. 1990 scheiterten die Engländer äußerst unglücklich im Halbfinale an Deutschland, unterlagen dem späteren Weltmeister erst nach Elfmeterschießen. Da das Spiel um Platz 3 gegen Gastgeber Italien 1:2 verloren ging, wurden die Three Lions letztlich Vierter.
Das gleiche Ergebnis erreichte England dann 2018, als man letztmals vor 2026 im Halbfinale stand. Seinerzeit war man in der Vorschlussrunde knapp an Kroatien gescheitert (1:2 n.V.) und verlor das Spiel um Platz 3 gegen Belgien mit 0:2.
England bei Weltmeisterschaften: Das Abschneiden bei jeder WM in der Übersicht
Jahr
Englands Abschneiden
Letzter Gegner
1930
Nicht teilgenommen
-
1934
Nicht teilgenommen
-
1938
Nicht teilgenommen
-
1950
Vorrunden-Aus
2:0 gegen Chile, 0:1 gegen USA, 0:1 gegen Spanien
1954
Viertelfinale
2:4 gegen Uruguay
1958
Vorrunden-Aus
0:1 im Entscheidungsspiel gegen Sowjetunion
1962
Viertelfinale
1:3 gegen Brasilien
1966
Weltmeister
4:2 n.V. gegen Deutschland
1970
Viertelfinale
2:3 n.V. gegen Deutschland
1974
Nicht qualifiziert
-
1978
Nicht qualifiziert
-
1982
Aus in der 2. Finalrunde (vor Halbfinale)
0:0 gegen Deutschland, 0:0 gegen Spanien
1986
Viertelfinale
1:2 gegen Argentinien
1990
Vierter
1:2 gegen Italien (Spiel um Platz 3)
1994
Nicht qualifiziert
-
1998
Achtelfinale
5:6 n.E. gegen Argentinien
2002
Viertelfinale
1:2 gegen Brasilien
2006
Viertelfinale
1:3 n.E. gegen Portugal
2010
Achtelfinale
1:4 gegen Deutschland
2014
Vorrunden-Aus
1:2 gegen Italien, 1:2 gegen Uruguay, 0:0 gegen Costa Rica
2018
Vierter
0:2 gegen Belgien (Spiel um Platz 3)
2022
Viertelfinale
1:2 gegen Frankreich