"Bei Bayern habe ich ihn geliebt!" Harry Kane bricht Lanze für Thomas Tuchel vor der WM - und sieht sich als Favorit auf den Ballon d'Or

Vor dem Turnierstart sehe er als Favoriten auf die Auszeichnung "Michael (Olise), die Champions-League-Finalisten und mich", ergänzte Kane. Aber grundsätzlich sei er "nicht der Typ Mensch, der behauptet, einen Ballon d'Or zu verdienen. Ich versuche, meine Leistungen auf dem Spielfeld für sich selbst sprechen zu lassen."

Der Ballon d'Or wird am 26. Oktober in London vergeben. "Vielleicht ist das ein gutes Omen für mich. In meiner Heimatstadt zu gewinnen, wäre für mich noch besonderer", sagte der Torjäger.

Mit 61 Pflichtspieltoren für die Bayern hat Englands Kapitän ein beeindruckendes Jahr hingelegt. Es sei eine "ziemlich verrückte Gesamtsumme. Und wenn man die 60-Tore-Marke erreicht, befindet man sich in Bereichen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ihre Statistiken schienen mir unerreichbar", sagte Kane.