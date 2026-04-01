Einem Bericht der Sport Bild zufolge wird der 44-Jährige als Option beim VfL Wolfsburg gehandelt, um dort den im Sommer dringend benötigten Umbruch zu moderieren.
Bei Abstiegskandidat aus der Bundesliga gehandelt: Lukas Kwasniok nach wenigen Wochen zurück auf die Trainerbank?
Derzeit ist Dieter Hecking als Chefcoach für die Wölfe verantwortlich, der 61-Jährige wurde im aktuellen Kampf um den Klassenerhalt jedoch ursprünglich nur als Feuerwehrmann verpflichtet und besitzt lediglich einen bis zum Saisonende laufenden Vertrag.
Speziell bei einem Abstieg in die zweite Bundesliga ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Werksklub mit Hecking weiter macht, obwohl sich dieser nach Sport Bild-Infos durchaus vorstellen könnte über den Sommer hinaus in der Autostadt arbeiten.
Bei einem Neuanfang im Unterhaus wäre Kwasniok die präferierte Option. Der 44-Jährige ist aktuell vereinslos, nachdem er erst im März wegen ausbleibender Ergebnisse als Coach des 1. FC Köln entlassen worden war. Kwasniok hatte den Effzeh zu Beginn der Saison übernommen.
Auch Leitl, Reis und Schulz in Wolfsburg gehandelt
Neben dem ehemaligen Paderborn-Trainer werden Stefan Leitl (Hertha BSC) und Thomas Reis (zuletzt Samsunspor) und Christian Schulz (zuletzt Co-Trainer bei Hannover 96) als weitere Kandidaten bei Wolfsburg gehandelt. Grundsätzlich soll der neue Coach ein Profil mitbringen, welches sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga erfolgsversprechend ist.
Der VfL rangiert derzeit mit gerade einmal 21 Punkten nach 27 Spielen auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Seit nunmehr zehn Pflichtspielen wartet man auf einen Sieg, der letzter Dreier gelang Mitte Januar beim 2:1 gegen den FC St. Pauli.
Sollte Wolfsburg tatsächlich in die 2. Bundesliga absteigen, hätte dies auch finanziell massive Auswirkungen. Hauptsponsor VW würde nach Sport Bild-Infos rund 20 Prozent weniger zahlen, darüber hinaus müsste der Etat für Spielergehälter um rund 40 Prozent zusammengekürzt werden.