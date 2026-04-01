Bei Abstiegskandidat aus der Bundesliga gehandelt: Lukas Kwasniok nach wenigen Wochen zurück auf die Trainerbank?

Derzeit ist Dieter Hecking als Chefcoach für die Wölfe verantwortlich, der 61-Jährige wurde im aktuellen Kampf um den Klassenerhalt jedoch ursprünglich nur als Feuerwehrmann verpflichtet und besitzt lediglich einen bis zum Saisonende laufenden Vertrag.

Speziell bei einem Abstieg in die zweite Bundesliga ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Werksklub mit Hecking weiter macht, obwohl sich dieser nach Sport Bild-Infos durchaus vorstellen könnte über den Sommer hinaus in der Autostadt arbeiten.

Bei einem Neuanfang im Unterhaus wäre Kwasniok die präferierte Option. Der 44-Jährige ist aktuell vereinslos, nachdem er erst im März wegen ausbleibender Ergebnisse als Coach des 1. FC Köln entlassen worden war. Kwasniok hatte den Effzeh zu Beginn der Saison übernommen.