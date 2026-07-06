Beendet Cristiano Ronaldo (CR7) nach der WM 2026 seine Karriere bei Portugal?

Fest steht, dass Cristiano Ronaldo nach der WM 2026 nie wieder in einem WM-Spiel auf dem Platz stehen wird. Das bestätigte der 41-Jährige, als er auf der Pressekonferenz am Sonntag auf seine Zukunftspläne angesprochen wurde.

"Das wird meine letzte Weltmeisterschaft sein, aber hoffentlich ist morgen nicht mein letztes Spiel", sagte Ronaldo und betonte, dass er die aktuelle WM in den USA, Mexiko und Kanada daher umso mehr genießen wolle.

Ob das letzte WM-Spiel - ob es nun schon gegen Spanien kommt oder später im Turnier - auch gleichbedeutend mit dem Ende von Ronaldos Nationalmannschaftskarriere ist, das ist derweil noch völlig offen. Dazu hat sich der Angreifer von Al-Nassr zuletzt nicht geäußert.

Bei der WM 2030 wird CR7 zwar nicht mehr in Portugals Kader stehen. Dem Vernehmen nach ist es aber nicht ausgeschlossen, dass Ronaldo bis zur EM 2028 noch weiterhin die Schuhe für sein Land schnürt. Zwar hatte Ronaldo während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland erklärt: "Es ist ohne Zweifel meine letzte EM." Aber bei Cristiano weiß man ja nie. Bei der kommenden EM in zwei Jahren in Großbritannien und Irland wäre der mehrfache Weltfußballer 43 Jahre alt.

Sollte Ronaldo nach der WM im Nationalteam weiter machen, würde zunächst einmal die Nations League anstehen. Zu deren Auftakt treffen die Portugiesen Ende September auf Wales, weitere Gegner sind Norwegen und Dänemark.