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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Beendet Cristiano Ronaldo (CR7) nach der WM 2026 seine Karriere bei Portugal?

Weltmeisterschaft
Portugal - Spanien
Portugal
Spanien
C. Ronaldo

Das Turnier 2026 in Nordamerika ist die letzte WM von Cristiano Ronaldo. Aber hört CR7 nach der Weltmeisterschaft schon gänzlich auf in der portugiesischen Nationalmannschaft?

Im Achtelfinale der WM 2026 trifft Portugal um Stürmerstar Cristiano Ronaldo am Montag (6. Juli, 21 Uhr) auf Spanien. Obwohl CR7 und Co. im vergangenen Sommer das Nations-League-Finale gegen die Iberer gewinnen konnten, gehen Letztere als Favorit in die Partie.


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Sollte Portugal verlieren und bei der WM ausscheiden: Hört Cristiano Ronaldo dann auf und beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft? GOAL liefert jetzt alle Informationen dazu.

  • Beendet Cristiano Ronaldo (CR7) nach der WM 2026 seine Karriere bei Portugal?

    Fest steht, dass Cristiano Ronaldo nach der WM 2026 nie wieder in einem WM-Spiel auf dem Platz stehen wird. Das bestätigte der 41-Jährige, als er auf der Pressekonferenz am Sonntag auf seine Zukunftspläne angesprochen wurde.

    "Das wird meine letzte Weltmeisterschaft sein, aber hoffentlich ist morgen nicht mein letztes Spiel", sagte Ronaldo und betonte, dass er die aktuelle WM in den USA, Mexiko und Kanada daher umso mehr genießen wolle.

    Ob das letzte WM-Spiel - ob es nun schon gegen Spanien kommt oder später im Turnier - auch gleichbedeutend mit dem Ende von Ronaldos Nationalmannschaftskarriere ist, das ist derweil noch völlig offen. Dazu hat sich der Angreifer von Al-Nassr zuletzt nicht geäußert.

    Bei der WM 2030 wird CR7 zwar nicht mehr in Portugals Kader stehen. Dem Vernehmen nach ist es aber nicht ausgeschlossen, dass Ronaldo bis zur EM 2028 noch weiterhin die Schuhe für sein Land schnürt. Zwar hatte Ronaldo während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland erklärt: "Es ist ohne Zweifel meine letzte EM." Aber bei Cristiano weiß man ja nie. Bei der kommenden EM in zwei Jahren in Großbritannien und Irland wäre der mehrfache Weltfußballer 43 Jahre alt.

    Sollte Ronaldo nach der WM im Nationalteam weiter machen, würde zunächst einmal die Nations League anstehen. Zu deren Auftakt treffen die Portugiesen Ende September auf Wales, weitere Gegner sind Norwegen und Dänemark.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Beendet Cristiano Ronaldo (CR7) nach der WM 2026 seine Karriere bei Portugal? Wie es im Verein weiter geht und Übertragung im TV und Livestream

    Fakt ist, dass ein WM-Aus definitiv nicht das komplette Ende der großen Karriere von Cristiano Ronaldo bedeuten würde. Schließlich hatte er vergangenes Jahr seinen Vertrag bei Al-Nassr bis 2027 verlängert. Ein weiteres Jahr wird CR7 dem Fußball also mindestens noch weiter erhalten bleiben. Ob er darüber hinaus weiter spielen will, ist ungewiss.

    Am Montag will es Ronaldo mit Portugal erst einmal ins WM-Viertelfinale schaffen und seine Weltmeisterschaftskarriere damit um mindestens ein weiteres Kapitel erweitern. Das mit Spannung erwartete Duell wird in Deutschland bei zwei verschiedenen Sendern live übertragen.

    Für MagentaTV benötigt Ihr ein Abo, um Portugal vs. Spanien dort live sehen zu können. Den Auftritt von Ronaldo und Co. gegen Yamal und Co. könnt Ihr heute aber auch live im Free-TV verfolgen. Das ZDF zeigt das Spiel frei empfangbar im Fernsehen und kostenlos im Livestream.

    Portugal vs. Spanien bei der WM 2026: Die Übertragung in der Übersicht

    • Datum: Montag, 6. Juli, 21 Uhr
    • Übertragung live im Free-TV: ZDF
    • Übertragung live im Pay-TV: MagentaTV

  • Beendet Cristiano Ronaldo (CR7) nach der WM 2026 seine Karriere bei Portugal? CR7 bei WM- und EM-Endrunden

    Cristiano Ronaldo bei Weltmeisterschaften bisher:


    Turnier

    Einsätze

    Tore

    Abschneiden

    WM 2006 in Deutschland

    6

    1

    Platz 4

    WM 2010 in Südafrika

    4

    1

    Achtelfinale

    WM 2014 in Brasilien

    3

    1

    Vorrunde

    WM 2018 in Russland

    4

    4

    Achtelfinale

    WM 2022 in Katar

    5

    1

    Viertelfinale

    WM 2026 in USA / Mexiko / Kanada

    4 bisher

    3 bisher

    noch offen


    Cristiano Ronaldo bei Europameisterschaften bisher:


    Turnier

    Einsätze

    Tore

    Abschneiden

    EM 2004 in Portugal

    6

    2

    Vize-Europameister

    EM 2008 in Schweiz / Österreich

    3

    1

    Viertelfinale

    EM 2012 in Polen / Ukraine

    5

    3

    Halbfinale

    EM 2016 in Frankreich

    7

    3

    Europameister

    EM 2021

    4

    5

    Achtelfinale

    EM 2024 in Deutschland

    5

    0

    Viertelfinale


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