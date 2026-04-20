"Beeindruckend!" Selbst Julian Nagelsmann adelt Vincent Kompany nach Meistercoup mit dem FC Bayern

Für Kompany ist es die zweite deutsche Meisterschaft in Folge, seit er bei den Bayern ist. Nun sollen in dieser Saison aber auch noch zwei weitere Titel folgen. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.

"Es ist natürlich immer eine gewisse Anspannung da, wenn du in der Champions League im Halbfinale bist, da ist jeder Gegner schwer und genauso im DFB-Pokal-Halbfinale", sagte Hainer, fügte aber auch zuversichtlich an: "Auf der anderen Seite, wenn man sieht, mit welcher Freude diese Mannschaft spielt, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welchem Willen bis zur letzten Sekunde, da muss uns nicht bange sein."

Um die Träume nicht zu gefährden, feierten die Bayern am Sonntagabend ihren Triumph nur gebremst. In der Arena-Loge gab es ein gemeinsames Essen. "Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, die Meisterschaft. Aber es ist 'more to come'", betonte Dreesen: "Wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir wollen unbedingt mal wieder nach Berlin. Von daher gilt es jetzt nach den bescheidenen Feierlichkeiten, sich ab Montag zu konzentrieren, zu trainieren und dann hoffentlich am Mittwoch auch zu bestehen." Denn, ergänzte Sportvorstand Max Eberl: "Wir wollen noch mehr Pokale."