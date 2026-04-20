Nach dem Durchmarsch zur 35. deutschen Meisterschaft hat Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer einmal mehr ein Loblied auf Kompany angestimmt. "Vincent Kompany ist wirklich ein Glücksfall für uns, das muss man echt sagen: Das ist wie ein Sechser im Lotto", schwärmte Hainer nach dem 4:2 (3:1) des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart.
"Beeindruckend!" Selbst Julian Nagelsmann adelt Vincent Kompany nach Meistercoup mit dem FC Bayern
Vincent Kompany für den FC Bayern "wie ein Sechser im Lotto"
Der 40 Jahre alte Belgier würde die Mannschaft top führen und attraktiven Fußball spielen lassen. Kompany strahle "aber auch eine Ruhe aus. Er wirkt unheimlich positiv nach außen", betonte Hainer: "Das tut uns allen gut, das tut der Mannschaft gut, das tut auch uns als Verein gut. Und insofern ist ihm ein großer Teil dieses Erfolges, den wir haben, zuzuschreiben."
Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach von "außergewöhnlicher" Arbeit des Trainers: "Das macht echt Spaß." Kompany sei es "in beeindruckender Weise gelungen", würdigte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, "eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat".
- IMAGO / Jan Huebner
FC Bayern feiert "wichtigsten Titel" und will "noch mehr Pokale"
Für Kompany ist es die zweite deutsche Meisterschaft in Folge, seit er bei den Bayern ist. Nun sollen in dieser Saison aber auch noch zwei weitere Titel folgen. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.
"Es ist natürlich immer eine gewisse Anspannung da, wenn du in der Champions League im Halbfinale bist, da ist jeder Gegner schwer und genauso im DFB-Pokal-Halbfinale", sagte Hainer, fügte aber auch zuversichtlich an: "Auf der anderen Seite, wenn man sieht, mit welcher Freude diese Mannschaft spielt, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welchem Willen bis zur letzten Sekunde, da muss uns nicht bange sein."
Um die Träume nicht zu gefährden, feierten die Bayern am Sonntagabend ihren Triumph nur gebremst. In der Arena-Loge gab es ein gemeinsames Essen. "Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, die Meisterschaft. Aber es ist 'more to come'", betonte Dreesen: "Wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir wollen unbedingt mal wieder nach Berlin. Von daher gilt es jetzt nach den bescheidenen Feierlichkeiten, sich ab Montag zu konzentrieren, zu trainieren und dann hoffentlich am Mittwoch auch zu bestehen." Denn, ergänzte Sportvorstand Max Eberl: "Wir wollen noch mehr Pokale."
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.