Bayern Münchens Wunschspieler Ismael Saibari: Neben jeder Menge Tore liefert er auch Eklats

Plötzlich wird Ismael Saibari beim FC Bayern als Plan B nach dem geplatzten Transfer Anthony Gordons gehandelt. Der Marokkaner überzeugt sportlich auf ganzer Linie, bringt jedoch auch einige Schattenseiten mit.
Saibari blickt auf eine herausragende Saison 2025/26 zurück. Eindhoven dominierte die Eredivisie nach Belieben und sicherte sich mit einem Riesenvorsprung von 19 Punkten auf Feyenoord Rotterdam souverän den Meistertitel.
Dabei avancierte Saibari mit 28 Scorerpunkten in 37 Pflichtspielen zum offensiven Taktgeber der Mannschaft von Trainer Peter Bosz. Allein in der Liga gelangen dem Marokkaner 15 Tore und acht Vorlagen. Auch in der Champions League wusste der 25-Jährige zu überzeugen und erzielte in sieben Einsätzen drei Treffer - darunter auch ein sehenswertes Tor gegen den FC Bayern München in der Ligaphase. Beim jüngsten 4:0-Sieg Marokkos gegen Madagaskar am Dienstag schnürte er zudem einen Doppelpack.
Saibaris größte Stärke ist seine Vielseitigkeit. Zwar wurde er bei der PSV überwiegend als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt, er kann jedoch auch auf beiden Flügeln sowie im Sturmzentrum spielen. Gerade diese Flexibilität macht ihn für den FC Bayern interessant. Während die Münchner mit Jamal Musiala, Lennart Karl und Serge Gnabry im Zentrum bereits hervorragend besetzt sind, suchen sie nach einem Offensivspieler, der sowohl auf dem linken Flügel als Backup für Luis Diaz aber auch als Alternative zu Harry Kane im Sturmzentrum eingesetzt werden kann.
Dass Saibari dieses Profil erfüllt, beweist ebenfalls die Spielzeit 2025/26. In dieser lief er nämlich auch fünfmal als Mittelstürmer, dreimal auf der linken Außenbahn und dreimal im zentralen Mittelfeld auf. Seine Produktivität litt darunter keineswegs: In diesen elf Partien steuerte er drei Tore und zwei Vorlagen bei. Auch in der marokkanischen Nationalmannschaft wird er regelmäßig auf unterschiedlichen Offensivpositionen eingesetzt.
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Ismael Saibari: Athletisches Powerpaket mit exzellentem Torriecher
Zu Saibaris größten Stärken zählen sein Abschluss, seine Dynamik in Eins-gegen-eins-Situationen und seine körperliche Robustheit. Mit 1,85 Metern Körpergröße und 82 Kilogramm bringt der in Spanien geborene Offensivstar ein extrem athletisches Profil mit und ist nur schwer vom Ball zu trennen. Zwar gehört sein Topspeed nicht zu seinen herausragenden Attributen, doch seine Explosivität auf den ersten Metern und seine enge Ballführung gleichen dies aus.
"Er kommt immer wieder in gute Abschlusspositionen, das ist eine große Qualität von ihm. Inzwischen verbindet er das auch mit einer starken Ausbeute", lobte PSV-Trainer Peter Bosz seinen Schützling nach dessen Dreierpack gegen Feyenoord im Oktober.
Auch abseits des Platzes fand Bosz warme Worte für den Marokkaner: "Ismael ist ein besonderer Mensch und ein besonderer Spieler. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er ist sehr sozial, manchmal sogar zu sozial. Wenn er sich eigentlich ausruhen sollte, fährt er trotzdem noch zu Freunden. Einfach, weil er so hilfsbereit ist."
Doch Saibari hat auch eine Schattenseite, die in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen sorgte.
Afrika-Cup-Finale gegen Senegal: Ismael Saibari sorgt für Riesen-Eklat
Besonders im Fokus stand Saibari beim Afrika-Cup 2025 in Marokko. Das Turnierfinale gegen den Senegal war von mehreren Kontroversen geprägt und endete mit einem der größten Eklats der jüngeren Fußballgeschichte. Zwar setzten sich die Senegalesen sportlich nach Verlängerung durch, die Partie wurde später jedoch am grünen Tisch zugunsten Marokkos gewertet, nachdem senegalesische Spieler aus Protest gegen eine umstrittene Elfmeterentscheidung kurzzeitig das Spielfeld verlassen hatten.
Während der Partie sorgte auch eine Szene mit Saibari für Diskussionen. Er griff außerhalb des Spielfelds ein und versuchte, Senegals Ersatztorhüter Yehvann Diouf daran zu hindern, seinem Teamkollegen Edouard Mendy ein Handtuch zu bringen. In sozialen Medien kursierten Videos, die Saibari in unmittelbarer Nähe der Szene zeigen, wie er das Geschehen am Spielfeldrand energisch beeinflusst. Auch Balljungen waren in der Situation verwickelt. Im Anschluss an die Partie entschuldigte sich Saibari persönlich bei Mendy für sein Verhalten. Der afrikanische Verband CAF belegte ihn zunächst mit einer Drei-Spiele-Sperre sowie einer Geldstrafe von rund 86.000 Euro, reduzierte die Sanktion später jedoch auf ein Spiel Sperre sowie eine weitere auf Bewährung, während die Geldstrafe vollständig aufgehoben wurde.
Auch auf Klubebene war Saibari in der Vergangenheit nicht frei von Disziplinvorfällen. So strich ihn Bosz einmal in einem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal aus dem Kader, nachdem Saibari wiederholt zu spät zu Teamterminen erschienen war. Bosz erklärte damals: "Nicht zum ersten Mal und auch nicht zum fünften Mal. Irgendwann ist es genug. Ich hatte es satt und habe ihn im Hotel gelassen. Wir haben im Laufe des Tages verschiedene Termine, und er taucht dann nicht auf. Ihm ist dadurch ein großartiges Spiel entgangen. Dann hofft man, dass er daraus lernt."
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.