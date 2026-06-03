Bayern Münchens Wunschspieler Ismael Saibari: Neben jeder Menge Tore liefert er auch Eklats

Besonders im Fokus stand Saibari beim Afrika-Cup 2025 in Marokko. Das Turnierfinale gegen den Senegal war von mehreren Kontroversen geprägt und endete mit einem der größten Eklats der jüngeren Fußballgeschichte. Zwar setzten sich die Senegalesen sportlich nach Verlängerung durch, die Partie wurde später jedoch am grünen Tisch zugunsten Marokkos gewertet, nachdem senegalesische Spieler aus Protest gegen eine umstrittene Elfmeterentscheidung kurzzeitig das Spielfeld verlassen hatten.

Während der Partie sorgte auch eine Szene mit Saibari für Diskussionen. Er griff außerhalb des Spielfelds ein und versuchte, Senegals Ersatztorhüter Yehvann Diouf daran zu hindern, seinem Teamkollegen Edouard Mendy ein Handtuch zu bringen. In sozialen Medien kursierten Videos, die Saibari in unmittelbarer Nähe der Szene zeigen, wie er das Geschehen am Spielfeldrand energisch beeinflusst. Auch Balljungen waren in der Situation verwickelt. Im Anschluss an die Partie entschuldigte sich Saibari persönlich bei Mendy für sein Verhalten. Der afrikanische Verband CAF belegte ihn zunächst mit einer Drei-Spiele-Sperre sowie einer Geldstrafe von rund 86.000 Euro, reduzierte die Sanktion später jedoch auf ein Spiel Sperre sowie eine weitere auf Bewährung, während die Geldstrafe vollständig aufgehoben wurde.

Auch auf Klubebene war Saibari in der Vergangenheit nicht frei von Disziplinvorfällen. So strich ihn Bosz einmal in einem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal aus dem Kader, nachdem Saibari wiederholt zu spät zu Teamterminen erschienen war. Bosz erklärte damals: "Nicht zum ersten Mal und auch nicht zum fünften Mal. Irgendwann ist es genug. Ich hatte es satt und habe ihn im Hotel gelassen. Wir haben im Laufe des Tages verschiedene Termine, und er taucht dann nicht auf. Ihm ist dadurch ein großartiges Spiel entgangen. Dann hofft man, dass er daraus lernt."

Solche Vorfälle dürften bei einem Klub wie dem FC Bayern unter einem diszipliniert geführten Trainerteam wie dem von Vincent Kompany besonders kritisch bewertet werden. Bereits Spieler wie Sacha Boey mussten dort erfahren, dass Disziplinfragen intern streng gehandhabt werden. Die entscheidende Frage bleibt daher, ob Saibaris sportliche Qualität seine wiederkehrenden Disziplinthemen überwiegt - sollte der FC Bayern tatsächlich den Zuschlag erhalten.