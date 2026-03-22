"Bayern ist noch immer in meinem Herzen": Hat eine Leihgabe doch noch eine Zukunft beim FCB?

Mit Blick auf seine persönliche Zukunft sei für Peretz entscheidend, ausreichend Spielzeit zu bekommen. Eine Rückkehr nach München würde nur dann Sinn ergeben, sollte ihm eine reelle Perspektive geschaffen werden: "Die Situation ist noch weit entfernt. Es ist schwierig zu wissen, wie wir die Saison beenden. Und Bayern hat seine eigene Situation. Manu (Manuel Neuer; Anm.d.Red.) muss entscheiden, ob er weitermacht oder nicht. Danach wird Bayern entscheiden und wir werden schauen, dass die beste Entscheidung für meine Karriere getroffen wird", so der Israeli.

Sollte das Kapitel Bayern München im Sommer tatsächlich zu Ende gehen, könne sich Peretz auch einen Verbleib bei Southampton vorstellen: "Ich denke, das wäre logisch. Aber es ist noch zu früh, um über den Sommer zu sprechen. Mein Fokus liegt jetzt wirklich auf den Spielen. Hoffentlich können wir in zwei Monaten darüber sprechen, wenn wir in die Premier League aufgestiegen sind. Dann wird es viel einfacher, eine Antwort darauf zu geben."

Peretz war im Winter nach einer missglückten Leihe zum Hamburger SV ins englische Unterhaus gewechselt - dort ist er nun als Stammkeeper gesetzt und strebt den Aufstieg in die Premier League an: "Es ist ein Perfect Match für uns beide. Ich befand mich in einer Phase, in der ich diesen Einfluss gebraucht habe, um erster Torhüter zu werden. Ich musste regelmäßig spielen."

Der 25-Jährige ist vertraglich noch bis 2028 an den FC Bayern gebunden. In München hat er mit Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich namhafte Konkurrenz.