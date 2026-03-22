Der aktuell an den FC Southampton verliehene Daniel Peretz macht sich leise Hoffnungen auf eine zweite Chance beim FC Bayern München.
"Bayern ist noch immer in meinem Herzen": Hat eine Leihgabe doch noch eine Zukunft beim FCB?
Daniel Peretz über den FC Bayern München: "Ich liebe den Klub"
"Bayern ist noch immer in meinem Herzen. Ich liebe den Klub", erklärte der 25-jährige Schlussmann im Interview mit transfermarkt.de. Peretz hatte sich dem FCB 2023 angeschlossen, war jedoch trotz einiger vielversprechender Auftritte nie über den Status als Ersatzkeeper hinausgekommen.
Zunächst war er hinter dem etatmäßigen Stammtorhüter Manuel Neuer die Nummer zwei, wurde nach der Verpflichtung von Jonas Urbig Anfang 2025 jedoch schließlich zur Nummer drei degradiert. Wie es im Sommer weiter geht, ist unklar - vor allem, da mit Alexander Nübel ein weiterer Anwärter auf den Stammplatz zwischen den Pfosten von seiner Leihe vom VfB Stuttgart zurückkehrt.
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Daniel Peretz nach missglückter Leihe zum HSV in Southampton nun Stammkeeper
Mit Blick auf seine persönliche Zukunft sei für Peretz entscheidend, ausreichend Spielzeit zu bekommen. Eine Rückkehr nach München würde nur dann Sinn ergeben, sollte ihm eine reelle Perspektive geschaffen werden: "Die Situation ist noch weit entfernt. Es ist schwierig zu wissen, wie wir die Saison beenden. Und Bayern hat seine eigene Situation. Manu (Manuel Neuer; Anm.d.Red.) muss entscheiden, ob er weitermacht oder nicht. Danach wird Bayern entscheiden und wir werden schauen, dass die beste Entscheidung für meine Karriere getroffen wird", so der Israeli.
Sollte das Kapitel Bayern München im Sommer tatsächlich zu Ende gehen, könne sich Peretz auch einen Verbleib bei Southampton vorstellen: "Ich denke, das wäre logisch. Aber es ist noch zu früh, um über den Sommer zu sprechen. Mein Fokus liegt jetzt wirklich auf den Spielen. Hoffentlich können wir in zwei Monaten darüber sprechen, wenn wir in die Premier League aufgestiegen sind. Dann wird es viel einfacher, eine Antwort darauf zu geben."
Peretz war im Winter nach einer missglückten Leihe zum Hamburger SV ins englische Unterhaus gewechselt - dort ist er nun als Stammkeeper gesetzt und strebt den Aufstieg in die Premier League an: "Es ist ein Perfect Match für uns beide. Ich befand mich in einer Phase, in der ich diesen Einfluss gebraucht habe, um erster Torhüter zu werden. Ich musste regelmäßig spielen."
Der 25-Jährige ist vertraglich noch bis 2028 an den FC Bayern gebunden. In München hat er mit Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich namhafte Konkurrenz.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- 4. April: SC Freiburg vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 7. April: Real Madrid vs. FC Bayern (Champions League)
- 11. April: FC St. Pauli vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 15. April: FC Bayern vs. Real Madrid (Champions League)