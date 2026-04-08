"Bayern hält Real am Leben": Internationale Presse sieht "überlegenen" FCB gegen Madrid - Manuel Neuer mit "Glanzleistung"

Marca: "Mbappe schenkt Real einen Hoffnungsschimmer gegen eine Klasse-Mannschaft. In München ist ein Wunder nötig. Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich."

AS: "Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung."

Mundo Deportivo: "Bayern München stürmt das Santiago Bernabeu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um im Rennen zu bleiben. Die Deutschen waren überlegen, konnten aber auch nicht ganz ihre Rolle als klarer Favorit auf den Titel unter Beweis stellen. Real hingegen tat, was es konnte und was es kann: laufen und Vinicius und Mbappe suchen. Allein damit nimmt es eine Niederlage mit nach München, die es ihm erlaubt, weiter zu träumen."

Sport: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabeu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappe glich aus – der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer."