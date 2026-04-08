Gegen ein "hilflos ausgeliefertes" Real zeigt der FCB beim 2:1-Sieg im Estadio Santiago Bernabeu eine über weite Strecken "überragende" Leistung, auch wenn er seine "Rolle als klarer Favorit auf den Titel nicht ganz unter Beweis stellt." Eine Auswahl der Pressestimmen.
"Bayern hält Real am Leben": Internationale Presse sieht "überlegenen" FCB gegen Madrid - Manuel Neuer mit "Glanzleistung"
Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Real Madrid - Spanien
Marca: "Mbappe schenkt Real einen Hoffnungsschimmer gegen eine Klasse-Mannschaft. In München ist ein Wunder nötig. Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich."
AS: "Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung."
Mundo Deportivo: "Bayern München stürmt das Santiago Bernabeu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um im Rennen zu bleiben. Die Deutschen waren überlegen, konnten aber auch nicht ganz ihre Rolle als klarer Favorit auf den Titel unter Beweis stellen. Real hingegen tat, was es konnte und was es kann: laufen und Vinicius und Mbappe suchen. Allein damit nimmt es eine Niederlage mit nach München, die es ihm erlaubt, weiter zu träumen."
Sport: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabeu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappe glich aus – der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer."
Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Real Madrid - England
The Guardian: "Eine weitere wilde Nacht im Santiago Bernabeu schien erneut auf ein kaum zu glaubendes Ende hinauszulaufen, auf eines dieser verrückten Comebacks, doch am Ende hielt Bayern München stand und sorgte stattdessen für die Aussicht auf ein ganz besonderes Rückspiel. Ein Tor von Kylian Mbappe leitete eine Wiederauferstehung ein, eine Rebellion, die ein Unentschieden greifbar erscheinen ließ. Doch da war Bayerns 40-jähriger Torwart Manuel Neuer, der Madrid gerade noch in Schach hielt."
The Athletic: "Vincent Kompany und seine Spieler verließen den Rasen im Bernabeu in Feierlaune, dass sie am Ende teilweise sogar frustriert gewesen sein dürften, nur mit einem Ein-Tor-Vorsprung nach Bayern zurückzukehren, sagt alles darüber, wie gut sie gespielt haben - bis zu einem gewissen Punkt. Madrid musste einige bittere Momente über sich ergehen lassen. Nächste Woche im Rückspiel werden sie sich auf mehr davon gefasst machen müssen. Doch aus diesem Duell sind sie noch längst nicht raus."
Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Real Madrid - Italien
Gazzetta dello Sport: "Bayern gewinnt die erste Runde, doch Mbappe hält alles offen. Die Bayern dominierten lange im Bernabeu, ließen die Madrilenen leiden und zeigten himmlischen Fußball. Doch sie gewannen nur 2:1 aus. Was die Madridistas als halb voll empfanden, ist für die Bayern sicherlich halb leer. Sie verdanken dem brillanten 40-jährigen Manuel Neuer einen weiteren Saisonsieg und bedauern einige vergebene Chancen in der Schlussphase."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.