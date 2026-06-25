Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, haben die Verantwortlichen der Werkself Raphael Guerreiro vom deutschen Rekordmeister auf der Kandidatenliste.
Bayer Leverkusen denkt wohl über spektakuläre Lösung nach: Kommt der Nachfolger von Alejandro Grimaldo vom FC Bayern München?
Der Vertrag des Portugiesen in München endet am 30. Juni, im Anschluss kann er sich ablösefrei einem neuen Verein anschließen.
Als spielstarker Linksverteidiger brächte Guerreiro ein ähnliches Profil mit wie es Grimaldo bei B04 besaß, auch wenn er in der Vergangenheit ein ums andere Mal Schwächen in der Defensivarbeit offenbarte und daher nicht die klassischen Eigenschaften eines linken Verteidigers mitbringt.
Gleichwohl ist der 32-Jährige unglaublich vielseitig einsetzbar und kann folglich auch im zentralen Mittelfeld, auf den offensiven Außen oder sogar hinter der Sturmspitze agieren. Bei den Bayern setzte ihn Trainer Vincent Kompany in der vergangenen Saison ein ums andere Mal als Zehner hinter Harry Kane ein.
Als weitere Kandidaten bei der Werkself gelten Ex-VfB-Star Konstantinos Mavropanos von England-Absteiger West Ham sowie Arsene Kouassi vom FC Lorient, an dem vor allem Leverkusens neuer Trainer Carles Martinez großen Gefallen finden soll.
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Alejandro Grimaldo schließt sich wohl Atletico Madrid an
B04 muss zur kommende Spielzeit Publikumsliebling Grimaldo ersetzen, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zu Atletico Madrid steht.
In den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche zwischen Atletico und dem 30-Jährigen gegeben, heißt es. Der Leverkusener, der schon seit langem mit einer Rückkehr nach Spanien kokettiert, soll der Werkself 25 Millionen Euro in die Kassen spülen.
Grimaldo war 2023 von Benfica zu Bayer gewechselt und hatte während seiner ersten Saison in Leverkusen großen Anteil daran, dass die Werkself überraschenderweise deutscher Meister wurde.
Auch in den beiden Jahren danach war der 30-jährige Spanier einer der wichtigsten Akteure der Leverkusener, die nächste Saison allerdings nicht in der Champions League vertreten sein werden. Schon während der vergangenen Spielzeiten hatte es immer wieder Wechselgerüchte um Grimaldo gegeben, dabei galten allen voran Real Madrid und der FC Barcelona als mögliche Ziele. Bei Barca hatte der Linksfuß einst bereits in der Jugend und für die zweite Mannschaft gespielt.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.