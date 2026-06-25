Bayer Leverkusen denkt wohl über spektakuläre Lösung nach: Kommt der Nachfolger von Alejandro Grimaldo vom FC Bayern München?

Der Vertrag des Portugiesen in München endet am 30. Juni, im Anschluss kann er sich ablösefrei einem neuen Verein anschließen.

Als spielstarker Linksverteidiger brächte Guerreiro ein ähnliches Profil mit wie es Grimaldo bei B04 besaß, auch wenn er in der Vergangenheit ein ums andere Mal Schwächen in der Defensivarbeit offenbarte und daher nicht die klassischen Eigenschaften eines linken Verteidigers mitbringt.

Gleichwohl ist der 32-Jährige unglaublich vielseitig einsetzbar und kann folglich auch im zentralen Mittelfeld, auf den offensiven Außen oder sogar hinter der Sturmspitze agieren. Bei den Bayern setzte ihn Trainer Vincent Kompany in der vergangenen Saison ein ums andere Mal als Zehner hinter Harry Kane ein.

Als weitere Kandidaten bei der Werkself gelten Ex-VfB-Star Konstantinos Mavropanos von England-Absteiger West Ham sowie Arsene Kouassi vom FC Lorient, an dem vor allem Leverkusens neuer Trainer Carles Martinez großen Gefallen finden soll.