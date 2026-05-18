Barca-Boss Laporta will ihn angeblich sogar noch länger halten! Hansi Flick unterzeichnet neuen Vertrag beim FC Barcelona

"In nur zwei Saisons beim FC Barcelona hat sich Flick mit Titeln, Rekorden und einer klaren Zukunftsvision bereits in die Vereinsgeschichte eingeschrieben", hieß es in einer Mitteilung der Katalanen.

Die Bestätigung, weiter für die Katalanen verantwortlich sein zu dürfen, hatte Flick bereits vergangene Woche mündlich geliefert. Flicks alter Vertrag war bis 2027 gültig. Ihm sei nach der vorzeitigen Meisterschaft klar geworden, "dass ich hier am richtigen Ort bin", sagte der frühere Triple-Gewinner mit dem FC Bayern, "jetzt geht es darum, weiter zu gewinnen und erneut zu versuchen, die Champions League zu gewinnen."