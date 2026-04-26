Banges Warten auf die Diagnose: Nächster Verletzungsschock für die deutsche Nationalmannschaft kurz vor der WM

Der Stürmer des FC Arsenal wurde am Samstag beim Sieg in der Premier League gegen Newcastle United (1:0) in der 34. Minute mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt. Wie lange der 26-Jährige ausfällt und ob seine WM-Teilnahme in Gefahr ist, ist noch offen. Zuletzt musste Bundestrainer Julian Nagelsmann schon das WM-Aus von Serge Gnabry verkraften.

"Er hatte kleinere Beschwerden. Ich weiß nicht, wie ernst es ist", kommentierte Arsenals Teammanager Mikel Arteta die Havertz-Verletzung: "Es sah nicht allzu schlimm aus, weil der Bewegungsablauf, so wie er ihn beschreibt, nicht allzu abrupt war. Aber wir müssen abwarten."

Vor dem Saison-Endspurt wäre eine erneute Zwangspause ein bitterer Rückschlag für Havertz. Der Angreifer hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gefeiert, zuletzt bremste ihn eine Muskelverletzung für einige Wochen aus. Nagelsmann verkündet am 12. Mai in Frankfurt/Main seinen Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).