Matthias Sammer, Deutschlands Europameister von 1996 und aktueller Berater bei Borussia Dortmund, hat verraten, dass er sich keine Sorgen um die WM-Form von Jamal Musiala macht.
Ballon-d'Or-Sieger über WM-Zweifel an Jamal Musiala: "Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke"
Der Star des FC Bayern München hatte sich im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und war mehr als ein halbes Jahr lang ausgefallen. Im Januar feierte Musiala sein Comeback und war bislang noch von seiner Top-Verfassung entfernt.
"Er könnte theoretisch sogar den Unterschied machen, weil er nicht so ausgelaugt ist wie der eine oder andere nach dieser Saison, sondern auch körperlich möglicherweise frischer ist", meinte Sammer nun über Musiala bei Sky.
"Wenn ein Weltklasse-Spieler nicht gerade einen Nagel im Kopf hat – und das hat er nicht, davon bin ich total überzeugt –, dann sollte man diesem Spieler vertrauen und ihn mittragen. Der Trainerstab und seine Mitspieler sollten ihm das Gefühl geben: 'Ja, wir wissen, es ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird. Mach mit, wir vertrauen dir. Vertrau du uns'", nannte der ehemalige Gewinner des Ballon d'Or die Herangehensweise, die er beim Bayern-Offensivspieler gerne sähe.
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Sammer über Musiala: "Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke"
"Es kann sein – vielleicht nicht im ersten Turnierspiel, vielleicht im zweiten Turnierspiel –, dass man sagt: Ah, okay, wir sind weiter. Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke", vertraute Sammer darauf, dass Musiala für das DFB-Team beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch sehr wertvoll sein kann.
In der abgelaufenen Saison machte Jamal Musiala 24 Pflichtspiele für den FC Bayern, in denen er fünf Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.
Die letzten zehn WM-Torschützenkönige
Austragungsjahr Torschützenkönig Land Anzahl Tore 2022 Kylian Mbappe Frankreich 8 2018 Harry Kane England 6 2014 James Rodriguez Kolumbien 6 2010 Thomas Müller Deutschland 5 2006 Miroslav Klose Deutschland 5 2002 Ronaldo Brasilien 8 1998 Davor Suker Kroatien 6 1994 Oleg Salenko Russland 6 1990 Toto Schillaci Italien 6 1986 Gary Lineker England 6