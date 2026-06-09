Ballon-d'Or-Sieger über WM-Zweifel an Jamal Musiala: "Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke"

Der Star des FC Bayern München hatte sich im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und war mehr als ein halbes Jahr lang ausgefallen. Im Januar feierte Musiala sein Comeback und war bislang noch von seiner Top-Verfassung entfernt.

"Er könnte theoretisch sogar den Unterschied machen, weil er nicht so ausgelaugt ist wie der eine oder andere nach dieser Saison, sondern auch körperlich möglicherweise frischer ist", meinte Sammer nun über Musiala bei Sky.

"Wenn ein Weltklasse-Spieler nicht gerade einen Nagel im Kopf hat – und das hat er nicht, davon bin ich total überzeugt –, dann sollte man diesem Spieler vertrauen und ihn mittragen. Der Trainerstab und seine Mitspieler sollten ihm das Gefühl geben: 'Ja, wir wissen, es ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird. Mach mit, wir vertrauen dir. Vertrau du uns'", nannte der ehemalige Gewinner des Ballon d'Or die Herangehensweise, die er beim Bayern-Offensivspieler gerne sähe.