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Jamal Musiala Germany 2026Getty Images
Daniel Buse

Ballon-d'Or-Sieger über WM-Zweifel an Jamal Musiala: "Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke"

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Musiala

Jamal Musiala verpasste einen erheblichen Teil der letzten Saison und sucht seine Form. Für Matthias Sammer kein Problem - im Gegenteil.

Matthias Sammer, Deutschlands Europameister von 1996 und aktueller Berater bei Borussia Dortmund, hat verraten, dass er sich keine Sorgen um die WM-Form von Jamal Musiala macht. 

  • Der Star des FC Bayern München hatte sich im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und war mehr als ein halbes Jahr lang ausgefallen. Im Januar feierte Musiala sein Comeback und war bislang noch von seiner Top-Verfassung entfernt.

    "Er könnte theoretisch sogar den Unterschied machen, weil er nicht so ausgelaugt ist wie der eine oder andere nach dieser Saison, sondern auch körperlich möglicherweise frischer ist", meinte Sammer nun über Musiala bei Sky.

    "Wenn ein Weltklasse-Spieler nicht gerade einen Nagel im Kopf hat – und das hat er nicht, davon bin ich total überzeugt –, dann sollte man diesem Spieler vertrauen und ihn mittragen. Der Trainerstab und seine Mitspieler sollten ihm das Gefühl geben: 'Ja, wir wissen, es ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird. Mach mit, wir vertrauen dir. Vertrau du uns'", nannte der ehemalige Gewinner des Ballon d'Or die Herangehensweise, die er beim Bayern-Offensivspieler gerne sähe.

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  • Sane Musiala GermanyGetty

    Sammer über Musiala: "Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke"

    "Es kann sein – vielleicht nicht im ersten Turnierspiel, vielleicht im zweiten Turnierspiel –, dass man sagt: Ah, okay, wir sind weiter. Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke", vertraute Sammer darauf, dass Musiala für das DFB-Team beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch sehr wertvoll sein kann.

    In der abgelaufenen Saison machte Jamal Musiala 24 Pflichtspiele für den FC Bayern, in denen er fünf Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.

  • Die letzten zehn WM-Torschützenkönige

    AustragungsjahrTorschützenkönigLandAnzahl Tore
    2022Kylian MbappeFrankreich8
    2018Harry KaneEngland6
    2014James RodriguezKolumbien6
    2010Thomas MüllerDeutschland5
    2006Miroslav KloseDeutschland5
    2002RonaldoBrasilien8
    1998Davor SukerKroatien6
    1994Oleg SalenkoRussland6
    1990Toto SchillaciItalien6
    1986Gary LinekerEngland6
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