Bald 100 Millionen Euro auf der hohen Kante? Atletico Madrid nimmt Topstürmer ins Visier

Die Rojiblancos hatten darauf mit Hohn und Spott für den spanischen Meister reagiert und erklärt, Alvarez überhaupt nicht abgeben zu wollen. Stattdessen sei der 26-Jährige ein "Eckpfeiler ihres Projekts".

Trotz der klaren Haltung der Madrilenen soll Barcelona nun ein erstes Angebot für Alvarez abgegeben haben. Die Zeitung Mundo Deportivo berichtete am Montag von einer Offerte über 100 Millionen Euro, die via E-Mail beim Konkurrenten eingegangen sein soll.

Neben Barcelona wird auch dem frischgebackenen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und dem englischen Meister FC Arsenal großes Interesse an Alvarez nachgesagt.