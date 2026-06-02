Zuletzt hatte es mächtig Ärger zwischen Atletico und dem FC Barcelona gegeben. Hintergrund waren Medienberichte, wonach Barca im Werben um Atletis Topstürmer Alvarez ernst mache und einem Transfer des argentinischen Weltmeisters näherkomme.
Bald 100 Millionen Euro auf der hohen Kante? Atletico Madrid nimmt Topstürmer ins Visier
Barcelona gibt wohl 100-Millionen-Offerte via E-Mail ab
Die Rojiblancos hatten darauf mit Hohn und Spott für den spanischen Meister reagiert und erklärt, Alvarez überhaupt nicht abgeben zu wollen. Stattdessen sei der 26-Jährige ein "Eckpfeiler ihres Projekts".
Trotz der klaren Haltung der Madrilenen soll Barcelona nun ein erstes Angebot für Alvarez abgegeben haben. Die Zeitung Mundo Deportivo berichtete am Montag von einer Offerte über 100 Millionen Euro, die via E-Mail beim Konkurrenten eingegangen sein soll.
Neben Barcelona wird auch dem frischgebackenen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und dem englischen Meister FC Arsenal großes Interesse an Alvarez nachgesagt.
- Getty Images Sport
Atletico baut Offensive um: Victor Osimhen angeblich Kandidat
Deshalb wäre es durchaus nachvollziehbar, wenn sich Atletico nach hochkarätigen Alternativen umsehen würde. Laut Mundo Deportivo habe der Tabellenvierte der vergangenen Saison Victor Osimhen ins Visier genommen.
Der Nigerianer wechselte im vergangenen Sommer nach vorausgegangener Leihe fix zu Galatasaray und war ein wichtiger Faktor beim erneuten Gewinn der türkischen Meisterschaft. Osimhens Vertrag in Istanbul läuft bis 2029, ein Transfer des ehemaligen Wolfsburgers würde wohl irgendwo im Bereich zwischen 70 und 100 Millionen Euro landen.
Bei Manchester United soll der 27-Jährige angeblich ganz oben auf der Wunschliste stehen.
Auch unabhängig davon, wie es mit Alvarez weitergeht, muss Atletico in die Offensive investieren. Mit Antoine Griezmann verlässt einer der besten Torjäger und Vorlagengeber der Klubgeschichte die Rojiblancos.
Julian Alvarez vs. Victor Osimhen: Statistiken in 2025/26
Julian Alvarez
- Liga: 29 Spiele/8 Tore/4 Assists
- CL: 15 Spiele/10 Tore/4 Assists
- Pokal: 4 Spiele/2 Tore/1 Assist
Victor Osimhen
- LIga: 22 Spiele/15 Tore/5 Assists
- CL: 10 Spiele/7 Tore/3 Assists
- Pokal: 1 Spiel