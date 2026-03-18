Wie die Ruhr Nachrichten und Sport1 übereinstimmend schreiben, hätten sich der Dortmunder Coach und der SGE-Manager am Dienstag in Frankfurt zu einem persönlichen Austausch zum Abendessen getroffen.
Bahnt sich ein Wechsel zum BVB an? Dortmund-Trainer Niko Kovac traf sich offenbar mit Top-Manager aus der Bundesliga
Zuletzt hatte es vermehrt Spekulationen darüber gegeben, ob Kovac und Krösche in nicht allzu ferner Zukunft Arbeitskollegen beim BVB werden könnten. Nach Sky-Infos stehen bei den Schwarzgelben sowohl Sportvorstand Lars Ricken als auch Sportdirektor Sebastian Kehl zur Disposition - zumindest sollen ihre noch bis 2027 laufenden Verträge vorerst nicht verlängert werden.
Sollte es tatsächlich zur Trennung kommen, stünde mit Krösche ein geeigneter Nachfolger parat. Bei Eintracht Frankfurt soll der 45-Jährige einem Bild-Bericht zufolge über einen Abschied nachdenken, da er mit der Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher und sportlicher Erwartungshaltung nicht einverstanden sei.
Es sei deshalb "offener denn je", ob Krösche über den Sommer hinaus bei der SGE bleibe. Verlässt er den Klub, könnte sich bei der Dortmunder Borussia eine neue, sportlich attraktive Tür für ihn öffnen.
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Krösche stieß bei Kovac-Treffen wohl nur zufällig dazu
Gleichwohl heißt es bei den Ruhr Nachrichten und Sport1, dass das Treffen zwischen Kovac und Krösche nicht im direkten Zusammenhang mit den derzeitigen Gerüchten stehe. Vielmehr habe sich die Zusammenkunft zufällig ergeben, da der BVB-Coach sich aufgrund des 70. Geburtstags von Eintracht-Legende und Ex-Präsident Peter Fischer in Frankfurt befand.
Ursprünglich hätte sich Kovac nämlich nur mit seinem ehemaligem SGE-Kollegen Jan Martin Strasheim, dem derzeitigen Direktor Medien und Kommunikation bei der Eintracht, verabredet, den er aus der gemeinsamen Zeit bei Frankfurt (2016-2018) kennt. Krösche habe sich diesem Treffen dann spontan angeschlossen.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 21. März, 18.30 Uhr: BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
- 4. April, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
- 11. April, 15.30 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.