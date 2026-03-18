Bahnt sich ein Wechsel zum BVB an? Dortmund-Trainer Niko Kovac traf sich offenbar mit Top-Manager aus der Bundesliga

Zuletzt hatte es vermehrt Spekulationen darüber gegeben, ob Kovac und Krösche in nicht allzu ferner Zukunft Arbeitskollegen beim BVB werden könnten. Nach Sky-Infos stehen bei den Schwarzgelben sowohl Sportvorstand Lars Ricken als auch Sportdirektor Sebastian Kehl zur Disposition - zumindest sollen ihre noch bis 2027 laufenden Verträge vorerst nicht verlängert werden.

Sollte es tatsächlich zur Trennung kommen, stünde mit Krösche ein geeigneter Nachfolger parat. Bei Eintracht Frankfurt soll der 45-Jährige einem Bild-Bericht zufolge über einen Abschied nachdenken, da er mit der Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher und sportlicher Erwartungshaltung nicht einverstanden sei.

Es sei deshalb "offener denn je", ob Krösche über den Sommer hinaus bei der SGE bleibe. Verlässt er den Klub, könnte sich bei der Dortmunder Borussia eine neue, sportlich attraktive Tür für ihn öffnen.