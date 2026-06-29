Bahnt sich ein echter Transferhammer an? FC Barcelona hat es wohl auf Superstar des FC Bayern München abgesehen

Kane kam 2023 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Rekordmeister und kassiert dort als Spitzenverdiener 25 Millionen Euro pro Jahr. Laut kicker schwebt den FCB-Verantwortlichen eine Verlängerung um zwei Jahre vor, während Kane gerne bis 2030 unterschreiben möchte.

Nach seiner Drei-Tore-Gala beim 3:0 im Endspiel des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart im Mai sagte Kane mit Blick auf die Gespräche zur Ausdehnung seines Arbeitspapiers: "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe."

Die Hoffnungen auf einen schnellen Vollzug dämpfte Kane allerdings: "Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft." Er betonte aber auch: "Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander."

Weiter führte der Angreifer aus, er sei ein "offener, ehrlicher Typ. Ich werde ehrliche Diskussionen mit den Verantwortlichen führen. Und ich bin sicher, dass sie auch ehrlich mit mir sprechen werden. Aber das sind Gespräche, die wir an einem anderen Tag führen werden".