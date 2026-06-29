Der FC Barcelona signalisiert großes Interesse an einer Verpflichtung von Harry Kane und hat bereits Kontakt zu dessen Umfeld aufgenommen. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Daily Mail planen die Katalanen nach der Weltmeisterschaft eine erneute Prüfung der Situation.
Bahnt sich ein echter Transferhammer an? FC Barcelona hat es wohl auf Superstar des FC Bayern München abgesehen
Demnach ist der spanische Spitzenklub gewillt, finanziell an die absolute Schmerzgrenze zu gehen. Der Verein sei bereit, alles zu geben, um Kane zu verpflichten, sollte es Anzeichen dafür geben, dass ein Transfer möglich ist.
Hintergrund der Transferoffensive ist die Situation im Sturmzentrum der Katalanen. Barcelona ist nach dem Weggang von Robert Lewandowski, der aller Voraussicht nach in die MLS zu Chicago Fire wechseln wird, auf der Suche nach einem Stürmer.
- AFP
Bayern will Kane nicht abgeben
Kane, dessen Vertrag an der Säbener Straße nur noch ein Jahr Laufzeit besitzt, gilt dabei als Wunschlösung. Allerdings steht das Vorhaben der Spanier vor immensen wirtschaftlichen und sportlichen Hürden. Aufgrund der bekannten finanziellen Engpässe sucht Barcelona derzeit nach Möglichkeiten, einen solchen Transfer zu finanzieren.
Auf der Gegenseite herrscht derweil eine gänzlich andere Dynamik. Die Münchner haben keinerlei Intentionen, ihren Top-Torjäger nach nur zwei Spielzeiten wieder abzugeben. Kane fühlt sich in Bayern sehr wohl, und der deutsche Meister würde sich jedem Versuch widersetzen, seinen Starspieler abzugeben.
Anruf von Barcelona offenbar nicht erfolgreich
Ein zeitnaher Wechsel nach Spanien erscheint ohnehin unwahrscheinlich, da die Spielerseite den Annäherungsversuchen aus La Liga laut des Berichts direkt einen Riegel vorschob. Demnach hat das Umfeld des Spielers die Gespräche nach einem Anruf von Barca, in dem ein Wechsel ausgelotet wurde, abgebrochen. Stattdessen deutet vieles auf einen langfristigen Verbleib in der Bundesliga hin: Es wird davon ausgegangen, dass der Fokus nach dem Turnier auf einem neuen Vertrag beim FC Bayern liegen wird.
Ein klares Bild wird sich jedoch erst nach dem Ende der Weltmeisterschaft für England ergeben, da Kane sich derzeit voll und ganz auf den weiteren Weg seiner Nationalmannschaft durch die K.o.-Runden konzentriert. Der englische Kapitän steht mit den Three Lions vor der nächsten Pflichtaufgabe. England trifft am Mittwoch in Atlanta im Sechzehntelfinale auf die DR Kongo.
Dass der 32-Jährige im Fokus internationaler Topklubs steht, ist das Resultat seiner außergewöhnlichen Torquote. Bislang hat er in der Gruppenphase drei Tore erzielt, nachdem er in der vergangenen Saison für den FC Bayern 61 Tore in 51 Spielen erzielt hatte.
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Kane: "Wir sind sehr entspannt mit der Situation"
Kane kam 2023 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Rekordmeister und kassiert dort als Spitzenverdiener 25 Millionen Euro pro Jahr. Laut kicker schwebt den FCB-Verantwortlichen eine Verlängerung um zwei Jahre vor, während Kane gerne bis 2030 unterschreiben möchte.
Nach seiner Drei-Tore-Gala beim 3:0 im Endspiel des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart im Mai sagte Kane mit Blick auf die Gespräche zur Ausdehnung seines Arbeitspapiers: "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe."
Die Hoffnungen auf einen schnellen Vollzug dämpfte Kane allerdings: "Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft." Er betonte aber auch: "Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander."
Weiter führte der Angreifer aus, er sei ein "offener, ehrlicher Typ. Ich werde ehrliche Diskussionen mit den Verantwortlichen führen. Und ich bin sicher, dass sie auch ehrlich mit mir sprechen werden. Aber das sind Gespräche, die wir an einem anderen Tag führen werden".
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.