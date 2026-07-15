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Filip Knopp

Austragungsort WM 2030: Wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin

Weltmeisterschaft

Welches Land oder welche Länder richten die WM 2030 aus? Austragungsort, Spielorte, Termine: Die Informationen zur nächsten Weltmeisterschaft.

Kaum ein Sportereignis elektrisiert die Fußballwelt so sehr wie eine Weltmeisterschaft. Umso größer ist nach dem Ende des Turniers meist die Vorfreude auf die nächste Ausgabe – auch wenn bis dahin erneut vier Jahre vergehen. Genau dieser lange Abstand macht den besonderen Reiz der WM schließlich aus: Sie bleibt etwas Außergewöhnliches und verliert nichts von ihrer Strahlkraft. 

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Nach der Endrunde in Katar Ende 2022 wurde die WM 2026 erstmals von gleich drei Gastgebern ausgerichtet: USA, Kanada und Mexiko. Doch wohin führt die Reise im Jahr 2030?

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    Austragungsort WM 2030: Wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin

    Die WM 2030 wird in ihrer Form einzigartig sein. Gleich sechs Länder sind offiziell Teil des Turniers: Argentinien, Uruguay und Paraguay sowie Spanien, Portugal und Marokko. Gespielt wird vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030. 

    Allerdings verteilt sich die Endrunde nicht gleichmäßig auf alle Gastgeber. In Südamerika werden ausschließlich die ersten drei WM-Partien am 8. und 9. Juni ausgetragen. Anschließend legt das Turnier eine kurze Pause ein, ehe es ab dem 13. Juni in Spanien, Portugal und Marokko – den eigentlichen Hauptgastgebern – fortgesetzt wird. 

    Der Auftakt in Südamerika hat einen besonderen Hintergrund: 2030 feiert die Fußball-Weltmeisterschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Deshalb erhält jedes der drei südamerikanischen Länder ein Eröffnungsspiel. Das offizielle Jubiläumsspiel findet dabei in Uruguay statt – jenem Land, das bereits die erste WM im Jahr 1930 ausgerichtet hat. 

    Der Großteil der Begegnungen wird anschließend in Spanien ausgetragen. Nach aktuellem Stand nehmen 48 Nationalmannschaften an der WM teil. Innerhalb der FIFA gibt es zwar Überlegungen, das Teilnehmerfeld auf 64 Teams zu erweitern, beschlossen ist das bislang jedoch nicht. Erst zur WM 2026 ist das Turnier von 32 auf 48 Mannschaften vergrößert worden, wodurch sich die Zahl der Spiele auf 104 erhöhte. 

    In der Gruppenphase treten die 48 Nationen in den Gruppen A bis L an. Für das Sechzehntelfinale qualifizieren sich die jeweils beiden Erstplatzierten sowie die acht besten Gruppendritten, ehe der Kampf um den WM-Titel in der K.o.-Phase weitergeht.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Austragungsort WM 2030: Wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin - Diese Stadien sind eingeplant

    Die Gastgeberländer haben der FIFA bereits ihre geplanten Spielorte und Stadien vorgestellt. Endgültig beschlossen ist das Teilnehmerfeld der Arenen allerdings noch nicht – bis zum Turnier ist weiterhin hier und da eine Änderung möglich. 

    Noch offen ist außerdem die wohl wichtigste Frage: Wo wird das WM-Finale 2030 ausgetragen? Als aussichtsreichster Kandidat gilt derzeit Madrid mit dem modernisierten Estadio Santiago Bernabeu. Das würde auch ins Gesamtbild passen, schließlich soll Spanien den größten Teil der Weltmeisterschaft ausrichten. 

    Zum Kreis der möglichen Finalstadien zählen darüber hinaus das im Umbau befindliche Camp Nou in Barcelona, das künftig rund 105.000 Zuschauer fassen soll, sowie das Stade Hassan II in Marrakesch. Die neue Arena entsteht derzeit erst und ist sogar für eine Kapazität von etwa 115.000 Plätzen ausgelegt.

    WM 2026: Stadien in Spanien

    StadionStadt
    Estadio Santiago BernabeuMadrid
    Estadio MetropolitanoMadrid
    Camp NouBarcelona
    RCDE StadiumBarcelona
    San MamesBilbao
    Reale ArenaSan Sebastian
    Estadio de La CartujaSevilla
    Estadio Benito VillamarinSevilla
    Nou MestallaValencia
    Estadio BalaidosVigo
    Nuevo RomaredaSaragossa
    Estadio de Gran CanariaLas Palmas

    WM 2026: Stadien in Portugal

    StadionStadt
    Estadio da LuzLissabon
    Estadio Jose Alvalade XXILissabon
    Estadio do DragaoPorto

    WM 2026: Stadien in Marokko

    StadionStadt
    Stade Hassan IICasablanca
    Stade Prince Moulay AbdallahRabat
    Grande Stade de TangerTanger
    Stade de MarrakechMarrakesch
    Fes-StadionFes
    Stade AdrarAgadir

    WM 2026: Stadion in Argentinien

    StadionStadt
    Estadio MonumentalBuenos Aires

    WM 2026: Stadion in Uruguay

    StadionStadt
    Estadio CentenarioMontevideo

    WM 2026: Stadion in Paraguay

    StadionStadt
    Estadio Manuel FerreiraAsuncion

  • Austragungsort WM 2030: Wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin - nächste große Turniere

    TurnierAustragungsortBewerber / Interesse
    EM 2028England, Wales, Schottland, Irland-
    WM 2030Spanien, Portugal, Marokko; je ein Spiel in Argentinien, Uruguay und Paraguay-
    EM 2032-Türkei, Italien (gemeinsam)
    WM 2034Saudi-Arabien-
    EM 2036--
    WM 2038-Deutschland

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  • Austragungsort WM 2030: Wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin - Die Gewinner der WM im 21. Jahrhundert

    JahrGewinnerAustragung
    2026offenin den USA, Kanada und Mexiko
    2022Argentinienin Katar
    2018Frankreichin Russland
    2014Deutschlandin Brasilien
    2010Spanienin Südafrika
    2006Italienin Deutschland
    2002Brasilienin Japan und Südkorea