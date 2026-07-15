Austragungsort WM 2030: Wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin

Die WM 2030 wird in ihrer Form einzigartig sein. Gleich sechs Länder sind offiziell Teil des Turniers: Argentinien, Uruguay und Paraguay sowie Spanien, Portugal und Marokko. Gespielt wird vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030.

Allerdings verteilt sich die Endrunde nicht gleichmäßig auf alle Gastgeber. In Südamerika werden ausschließlich die ersten drei WM-Partien am 8. und 9. Juni ausgetragen. Anschließend legt das Turnier eine kurze Pause ein, ehe es ab dem 13. Juni in Spanien, Portugal und Marokko – den eigentlichen Hauptgastgebern – fortgesetzt wird.

Der Auftakt in Südamerika hat einen besonderen Hintergrund: 2030 feiert die Fußball-Weltmeisterschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Deshalb erhält jedes der drei südamerikanischen Länder ein Eröffnungsspiel. Das offizielle Jubiläumsspiel findet dabei in Uruguay statt – jenem Land, das bereits die erste WM im Jahr 1930 ausgerichtet hat.

Der Großteil der Begegnungen wird anschließend in Spanien ausgetragen. Nach aktuellem Stand nehmen 48 Nationalmannschaften an der WM teil. Innerhalb der FIFA gibt es zwar Überlegungen, das Teilnehmerfeld auf 64 Teams zu erweitern, beschlossen ist das bislang jedoch nicht. Erst zur WM 2026 ist das Turnier von 32 auf 48 Mannschaften vergrößert worden, wodurch sich die Zahl der Spiele auf 104 erhöhte.

In der Gruppenphase treten die 48 Nationen in den Gruppen A bis L an. Für das Sechzehntelfinale qualifizieren sich die jeweils beiden Erstplatzierten sowie die acht besten Gruppendritten, ehe der Kampf um den WM-Titel in der K.o.-Phase weitergeht.