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Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Filip Knopp

Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin

Europameisterschaft

Wo liegt der Austragungsort der EM 2028? Welche Stadien sind dabei und welche Termine sollte man sich vormerken? GOAL liefert alle wichtigen Informationen rund um das nächste große Turnier des europäischen Fußballs.

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Wenn Nationalmannschaften um große Titel kämpfen, stehen vor allem zwei Wettbewerbe im Mittelpunkt: die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. 

Beide sorgen im Vierjahresrhythmus für Begeisterung bei Millionen Fußballfans. Eine Ausnahme bildete lediglich die EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen wurde.

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Nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko richtet sich der Blick bereits auf das nächste große Turnier: die Europameisterschaft 2028. Es wird die 18. Ausgabe der EM-Geschichte sein. Premiere feierte der Wettbewerb im Jahr 1960 – genau drei Jahrzehnte nach der ersten WM.

  • F1 Academy - Round 3 Silverstone - PreviewsGetty Images Sport

    Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt?

    Die EM 2028 macht auf den Britischen Inseln Station. Gastgeber sind England, Schottland, Wales sowie Irland, gespielt wird vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028.

    Den Zuschlag für das Turnier vergab die UEFA am 10. Oktober 2023. Neben der erfolgreichen Bewerbung hatten zuvor auch Russland und die Türkei ihr Interesse an einer Austragung bekundet. 

    Wie schon bei den vergangenen drei Europameisterschaften gehen insgesamt 24 Nationen an den Start. Sie werden auf sechs Gruppen mit jeweils vier Teams verteilt. Seit der Aufstockung zur EM 2016 von 16 auf 24 Teilnehmer gehört auch ein Achtelfinale zum Turniermodus, ehe es in die Runde der letzten Acht geht. 

    Für die K.o.-Phase qualifizieren sich die jeweils beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier punktstärksten Gruppendritten. Die Weichen für das Turnier werden schon deutlich vorher gestellt: Die Auslosung der Qualifikationsgruppen ist für den 6. Dezember 2026 vorgesehen, die Gruppenauslosung für die Endrunde folgt rund ein Jahr später.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin - In diesen Stadien wird gespielt

    Für die EM 2028 stehen insgesamt neun Stadien in acht verschiedenen Städten bereit. Eine Besonderheit gibt es dabei in London: Als einzige Stadt stellt die englische Hauptstadt gleich zwei Spielstätten. Sechs Arenen befinden sich in England, jeweils eine weitere in Wales, Schottland und Irland.

    Auffällig ist allerdings, welche traditionsreichen Stadien nicht zum EM-Aufgebot gehören: Weder Old Trafford von Manchester United noch die Anfield Road des FC Liverpool, das Emirates Stadium des FC Arsenal oder die Stamford Bridge des FC Chelsea werden Spiele des Turniers ausrichten. 

    Stattdessen fällt die Wahl in Liverpool auf das neue Stadion des FC Everton. In Manchester ist das Etihad Stadium von Manchester City Austragungsort, während London mit dem Wembley Stadium und der Heimstätte von Tottenham Hotspur vertreten ist. Der Auftakt ist am 9. Juni 2028 im Millennium Stadium in Cardiff. Die Arena war bereits 2017 Schauplatz des Champions-League-Finals, in dem Real Madrid Juventus mit 4:1 besiegte. 

    Auch in der K.o.-Phase kommt dem Wembley Stadium eine besondere Rolle zu. Dort werden beide Halbfinals sowie das Endspiel ausgetragen, außerdem findet in der Arena ein Viertelfinale statt. Die drei weiteren Viertelfinal-Partien steigen in Dublin, Glasgow und Cardiff.

    StadionStadtLandZuschauerkapazität
    Wembley StadiumLondonEngland86.000
    Tottenham Hotspur StadiumLondonEngland60.000
    Etihad StadiumManchesterEngland61.000
    Everton StadiumLiverpoolEngland50.000
    Villa ParkBirminghamEngland48.000
    St. James‘ ParkNewcastleEngland50.000
    Millennium StadiumCardiffWales73.000
    Aviva StadiumDublinIrland50.000
    Hampden ParkGlasgowSchottland52.000
  • London From The AirGetty Images News

    Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin - Spielplan

    Gruppe A

    TagSpielStadt
    9. Juni 2028A1 - A2Cardiff
    10. Juni 2028A3 - A4Glasgow
    14. Juni 2028A1 - 3Cardiff
    14. Juni 2028A2 - A4Liverpool
    18. Juni 2028A4 - A1Cardiff
    18. Juni 2028A2 - A3London (Tottenham)
    Gruppe B
    TagSpielStadt
    10. Juni 2028B1 - B2Manchester
    10. Juni 2028B3 - B4Dublin
    14. Juni 2028B1 - B3London (Wembley)
    15. Juni 2028B2 - B4Birmingham
    19. Juni 2028B4 - B1London (Wembley)
    19. Juni 2028B2 - B3Dublin
    Gruppe C
    TagSpielStadt
    11. Juni 2028C1 - C2London (Wembley)
    11. Juni 2028C3 - C4Birmingham
    15. Juni 2028C1 - C3London (Tottenham)
    15. Juni 2028C2 - C4Newcastle
    20. Juni 2028C4 - C1Manchester
    20. Juni 2028C2 - C3Liverpool
    Gruppe D
    TagSpielStadt
    11. Juni 2028D3 - D4Liverpool
    12. Juni 2028D1 - D2London (Tottenham)
    16. Juni 2028D1 - D3London (Wembley)
    16. Juni 2028D2 - D4Manchester
    20. Juni 2028D4 - D1Birmingham
    20. Juni 2028D2 - D3Newcastle
    Gruppe E
    TagSpielStadt
    12. Juni 2028E1 - E2Dublin
    12. Juni 2028E3 - E4Newcastle
    16. Juni 2028E1 - E3Dublin
    17. Juni 2028E2 - E4Liverpool
    21. Juni 2028E4 - E1Dublin
    21. Juni 2028E2 - E3London (Tottenham)
    Gruppe F
    TagSpielStadt
    20. Juni 2028F1 - F2Glasgow
    20. Juni 2028F3 - F4Manchester
    20. Juni 2028F1 - F3Glasgow
    20. Juni 2028F2 - F4Newcastle
    20. Juni 2028F4 - F1Glasgow
    20. Juni 2028F2 - F3Cardiff
    Achtelfinale
    TagSpielStadt
    24. Juni 2028A1 - C2Cardiff
    24. Juni 2028A2 - B2Liverpool
    25. Juni 2028B1 - ADEF3Newcastle
    25. Juni 2028C1 - DEF3Manchester
    26. Juni 2028F1 - ABC3Glasgow
    26. Juni 2028D2 - E2London (Tottenham)
    27. Juni 2028D1 - F2Birmingham
    27. Juni 2028E1 - ABCD3Dublin
    Viertelfinale
    TagSpielStadt
    30. Juni 2028Sieger AF 3 - Sieger AF 1London (Wembley)
    30. Juni 2028Sieger AF 5 - Sieger AF 6Dublin
    1. Juli 2028Sieger AF 8 - Sieger AF 7Glasgow
    1. Juli 2028Sieger AF 4 - Sieger AF 2Cardiff
    Halbfinale
    TagSpielStadt
    4. Juli 2028Sieger VF 1 - Sieger VF 2London (Wembley)
    5. Juli 2028Sieger VF 3 - Sieger VF 4London (Wembley)
    Finale
    TagSpielStadt
    9. Juli 2028, 18 UhrSieger HF 1 - Sieger HF 2London (Wembley)

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  • Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin - Die Gewinner der EM

    JahrGewinnerAustragung
    2024Spanienin Deutschland
    2021Italienin Europa
    2016Portugalin Frankreich
    2012Spanienin Polen und der Ukraine
    2008Spanienin der Schweiz und Österreicher
    2004Griechenlandin Portugal
    2000Griechenlandin Belgien und der Niederlande
    1996Deutschlandin England
    1992Dänemarkin Schweden
    1988Niederlandein Deutschland
    1984Frankreichin Frankreich
    1980Deutschlandin Italien
    1976Tschechoslowakeiin Jugoslawien
    1972Deutschlandin Belgien
    1968Italienin Italien
    1964Spanienin Spanien
    1960Sowjetunionin Frankreich