Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin

Für die EM 2028 stehen insgesamt neun Stadien in acht verschiedenen Städten bereit. Eine Besonderheit gibt es dabei in London: Als einzige Stadt stellt die englische Hauptstadt gleich zwei Spielstätten. Sechs Arenen befinden sich in England, jeweils eine weitere in Wales, Schottland und Irland.
Auffällig ist allerdings, welche traditionsreichen Stadien nicht zum EM-Aufgebot gehören: Weder Old Trafford von Manchester United noch die Anfield Road des FC Liverpool, das Emirates Stadium des FC Arsenal oder die Stamford Bridge des FC Chelsea werden Spiele des Turniers ausrichten.
Stattdessen fällt die Wahl in Liverpool auf das neue Stadion des FC Everton. In Manchester ist das Etihad Stadium von Manchester City Austragungsort, während London mit dem Wembley Stadium und der Heimstätte von Tottenham Hotspur vertreten ist. Der Auftakt ist am 9. Juni 2028 im Millennium Stadium in Cardiff. Die Arena war bereits 2017 Schauplatz des Champions-League-Finals, in dem Real Madrid Juventus mit 4:1 besiegte.
Auch in der K.o.-Phase kommt dem Wembley Stadium eine besondere Rolle zu. Dort werden beide Halbfinals sowie das Endspiel ausgetragen, außerdem findet in der Arena ein Viertelfinale statt. Die drei weiteren Viertelfinal-Partien steigen in Dublin, Glasgow und Cardiff.
|Stadion
|Stadt
|Land
|Zuschauerkapazität
|Wembley Stadium
|London
|England
|86.000
|Tottenham Hotspur Stadium
|London
|England
|60.000
|Etihad Stadium
|Manchester
|England
|61.000
|Everton Stadium
|Liverpool
|England
|50.000
|Villa Park
|Birmingham
|England
|48.000
|St. James‘ Park
|Newcastle
|England
|50.000
|Millennium Stadium
|Cardiff
|Wales
|73.000
|Aviva Stadium
|Dublin
|Irland
|50.000
|Hampden Park
|Glasgow
|Schottland
|52.000