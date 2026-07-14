Austragungsort EM 2028: Wo findet die nächste Europameisterschaft statt? Länder, Spielorte, Termin

Die EM 2028 macht auf den Britischen Inseln Station. Gastgeber sind England, Schottland, Wales sowie Irland, gespielt wird vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2028.

Den Zuschlag für das Turnier vergab die UEFA am 10. Oktober 2023. Neben der erfolgreichen Bewerbung hatten zuvor auch Russland und die Türkei ihr Interesse an einer Austragung bekundet.

Wie schon bei den vergangenen drei Europameisterschaften gehen insgesamt 24 Nationen an den Start. Sie werden auf sechs Gruppen mit jeweils vier Teams verteilt. Seit der Aufstockung zur EM 2016 von 16 auf 24 Teilnehmer gehört auch ein Achtelfinale zum Turniermodus, ehe es in die Runde der letzten Acht geht.

Für die K.o.-Phase qualifizieren sich die jeweils beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sowie die vier punktstärksten Gruppendritten. Die Weichen für das Turnier werden schon deutlich vorher gestellt: Die Auslosung der Qualifikationsgruppen ist für den 6. Dezember 2026 vorgesehen, die Gruppenauslosung für die Endrunde folgt rund ein Jahr später.