Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund wohl teuer zu stehen kommen

Dass der Guineer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, wurde bereits mehrfach berichtet. Diesbezüglich soll eine Reihe von Top-Klubs, darunter Giganten wie Real Madrid oder Liverpool, die Möglichkeit haben, Guirassy bei einem möglichen Interesse ohne große Verhandlungen oder BVB-Vetos zu verpflichten. Allerdings soll diese nach Angaben der Bild-Zeitung schon im Sommer lediglich für 35 Millionen Euro aktivierbar sein und nicht wie bislang kolportiert für 45 bis 50 Millionen Euro.

Sollte sich Guirassy also für einen Wechsel zu einem der inkludierten Top-Klubs entscheiden, droht dem BVB zwar kein Minusgeschäft (Guirassy kam für 18 Millionen aus Stuttgart), aber dennoch finanzielle Einbußen, würde man den Top-Torjäger doch durchaus unter Marktwert verkaufen müssen.