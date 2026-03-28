Serhou Guirassy kann Borussia Dortmund im kommenden Sommer trotz laufenden Vertrags bis 2028 verlassen - und das offenbar für deutlich weniger Geld, als bislang angenommen.
Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund wohl teuer zu stehen kommen
Ausstiegsklausel von Guirassy für bestimmte Klubs deutlich niedriger?
Dass der Guineer eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, wurde bereits mehrfach berichtet. Diesbezüglich soll eine Reihe von Top-Klubs, darunter Giganten wie Real Madrid oder Liverpool, die Möglichkeit haben, Guirassy bei einem möglichen Interesse ohne große Verhandlungen oder BVB-Vetos zu verpflichten. Allerdings soll diese nach Angaben der Bild-Zeitung schon im Sommer lediglich für 35 Millionen Euro aktivierbar sein und nicht wie bislang kolportiert für 45 bis 50 Millionen Euro.
Sollte sich Guirassy also für einen Wechsel zu einem der inkludierten Top-Klubs entscheiden, droht dem BVB zwar kein Minusgeschäft (Guirassy kam für 18 Millionen aus Stuttgart), aber dennoch finanzielle Einbußen, würde man den Top-Torjäger doch durchaus unter Marktwert verkaufen müssen.
BVB könnte auf Guirassy-Wechsel nach Saudi-Arabien hoffen
Der 30-Jährige lässt sich darüber hinaus Zeit mit seiner Zukunftsentscheidung. Erst nach Saisonende will er diese fällen. Und hier droht dem BVB erneut Ärger, denn womöglich entwickelt sich die Guirassy-Causa zu einer sommerlichen Hängepartie. Denn die Klausel soll laut Bild erst im späteren Verlauf des Sommers aktiv werden - genauer gesagt ab Juli.
Immer wieder wurde Guirassy zuletzt mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, um dort noch einmal einen letzten großen Vertrag zu unterschreiben und sein aktuelles Jahresgehalt beim BVB fast zu verdoppeln. Zudem soll die AC Milan Interesse bekundet haben. Für beide interessierte Seiten gilt die Ausstiegsklausel allerdings nicht.
Leistungsdaten von Guirassy in der aktuellen Saison
Spiele: 39
Tore: 18
Assists: 6