Denn wie Transferjournalist Gianluca Di Marzio berichtet, nehme der Transferpoker der Schwarzgelben um Matias Soule von der AS Rom nun Fahrt auf.
Ausstiegsklausel vereinfacht einen Transfer: BVB geht bei Niko Kovacs Wunschspieler offenbar in die Vollen
- Getty
BVB könnte für 25 Millionen zuschlagen: Soule hat wohl Ausstiegsklausel im Vertrag
Der BVB sei der Klub, der das stärkste und konkreteste Interesse zeige und könnte sich zudem die laut Sky in Soules Vertrag (bis 2029) verankerte Ausstiegsklausel zunutze machen. Diese soll bei 25 bis 30 Millionen Euro liegen, allerdings nur noch bis zum 30. Juni gültig sein.
Sole war 2024 für 29 Millionen Euro Ablöse von Juventus zur Roma gewechselt und war in bis dato 81 Pflichtspielen an 25 Toren direkt beteiligt (12 Tore, 13 Vorlagen). Bis zum Januar absolvierte der argentinische Juniorennationalspieler eine herausragende Saison und verzeichnete zehn Scorer in den ersten 20 Saisonspielen. Ab Februar bremste ihn dann jedoch eine Leistenverletzung bis Anfang April aus.
- Getty Images
Kovac fordert intern wohl massive Verstärkungen auf dem Transfermarkt
Der 23-Jährige dürfte aufgrund seiner Flexibilität und seiner Stammposition als hängende Spitze oder Zehner dem von Niko Kovac gewünschten und geforderten Profil eines geeigneten Nachfolgers für Julian Brandt entsprechen. Die Sport Bild hatte jüngst berichtet, Kovac habe intern die klare Forderung gestellt, dass er noch mindestens einen produktiven offensiven Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt erhalte.
Kovac vertrete die Meinung, dass der mit dem Brandt-Abgang einhergehende Verlust von elf Scorerpunkten (sieben Tore, vier Vorlagen) mit dem aktuellen Kader nicht einfach aufgefangen werden könne. Neben einem Nachfolger des ablösefrei abgewanderten Brandt fordere Kovac zudem auch noch weitere Zugänge.
Denn anders als extern kommuniziert ("Dass wir nächstes Jahr die Bayern angreifen, das sehe ich jetzt noch nicht so"), habe Kovac intern den Plan gefasst, in der kommenden Saison die Tabellenspitze in der Bundesliga und damit den FC Bayern sehr wohl angreifen zu wollen. Dafür müsse der aktuelle Kader aber auf dem Transfermarkt weiter verstärkt werden.
Sportdirektor Ole Book suche seit Wochen nach dem von Kovac gewünschten Spieler, der den Unterschied machen soll. Zuletzt mehrten sich abermals die Gerüchte, dass Fisnik Asllani per Ausstiegsklausel nach Dortmund wechseln könnte. Demnach könne sich der Hoffenheimer Shootingstar einen Transfer zum BVB "sehr gut vorstellen". Auch eine Rückkehr von Jadon Sancho sei nach wie vor eine Option, berichtet The Athletic.
- Getty Images Sport
BVB drohen noch zwei Abgänge in der Offensive
Generell herrsche Konsens darüber, dass Kovac über 2027 hinaus in Dortmund verlängern soll. Sowohl der Trainer als auch die sportliche Führung strebten dies an. Besonders Book soll Kovac bei internen Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung des Klubs nach Saisonende überschwänglich für dessen Arbeit gelobt haben.
Bis dato stehen beim BVB drei Neuzugänge in den Büchern: Mit Joane Gadou (für 19,5 Millionen Euro von RB Salzburg) hat man den ablösefreien Abgang von Niklas Süle (Karriereende) und die schwere Verletzung von Emre Can (Kreuzbandriss) aufgefangen. In Kaua Prates kommt ein erst 17-Jähriger als Verstärkung für die linke Seite (sieben Millionen Euro von Cruzeiro), das offensive Mittelfeldjuwel Justin Lerma (18) wurde für vier Millionen Euro von Independiente verpflichtet.
Allerdings könnten sich die Kaderbaustellen in Dortmund im Verlauf des Sommers noch einmal vergrößern, denn nach wie vor ist unklar, wie es mit Stürmerstar Serhou Guirassy und Karim Adeyemi weitergeht. Guirassy soll seit Wochen mit einem Abgang kokettieren, Adeyemis Vertragsverlängerung über 2027 hinaus zieht sich seit Monaten.