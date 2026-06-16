Ausstiegsklausel vereinfacht einen Transfer: BVB geht bei Niko Kovacs Wunschspieler offenbar in die Vollen

Der 23-Jährige dürfte aufgrund seiner Flexibilität und seiner Stammposition als hängende Spitze oder Zehner dem von Niko Kovac gewünschten und geforderten Profil eines geeigneten Nachfolgers für Julian Brandt entsprechen. Die Sport Bild hatte jüngst berichtet, Kovac habe intern die klare Forderung gestellt, dass er noch mindestens einen produktiven offensiven Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt erhalte.

Kovac vertrete die Meinung, dass der mit dem Brandt-Abgang einhergehende Verlust von elf Scorerpunkten (sieben Tore, vier Vorlagen) mit dem aktuellen Kader nicht einfach aufgefangen werden könne. Neben einem Nachfolger des ablösefrei abgewanderten Brandt fordere Kovac zudem auch noch weitere Zugänge.

Denn anders als extern kommuniziert ("Dass wir nächstes Jahr die Bayern angreifen, das sehe ich jetzt noch nicht so"), habe Kovac intern den Plan gefasst, in der kommenden Saison die Tabellenspitze in der Bundesliga und damit den FC Bayern sehr wohl angreifen zu wollen. Dafür müsse der aktuelle Kader aber auf dem Transfermarkt weiter verstärkt werden.

Sportdirektor Ole Book suche seit Wochen nach dem von Kovac gewünschten Spieler, der den Unterschied machen soll. Zuletzt mehrten sich abermals die Gerüchte, dass Fisnik Asllani per Ausstiegsklausel nach Dortmund wechseln könnte. Demnach könne sich der Hoffenheimer Shootingstar einen Transfer zum BVB "sehr gut vorstellen". Auch eine Rückkehr von Jadon Sancho sei nach wie vor eine Option, berichtet The Athletic.