Jose Mourinho soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge erneut das Ruder bei Real Madrid übernehmen. Doch die Verpflichtung kostet die Königlichen richtig viel Geld. Wie unter anderem die Bild und der portugiesische TV-Sender RTP berichten, sei nämlich die Ausstiegsklausel von Mourinho bei Benfica abgelaufen.
Ausstiegsklausel abgelaufen! Real Madrid muss für Jose Mourinho wohl jetzt tief in die Tasche greifen
Demnach habe Real Mourinho zwar für sieben Millionen Euro verpflichten können, durch die Turbulenzen der letzten Wochen sei die Frist dafür jedoch am Dienstag abgelaufen. Der Preis für den 63-Jährigen belaufe sich nun auf satte 14 Millionen Euro. Mourinho steht eigentlich noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag.
Präsident Florentino Perez hatte in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz Mitte Mai zunächst sämtliche Pressevertreter verbal in den Senkel gestellt, von einer "Schmutzkampagne" gegen den Klub gesprochen und schließlich Neuwahlen für das Präsidentenamt anberaumt. Und erstmals überhaupt ließ sich mit Enrique Riquelme tatsächlich ein Gegenkandidat für Perez zur Wahl aufstellen.
Der Mourinho-Deal, der eigentlich am Pfingstmontag offiziell über die Bühne gehen sollte, liege laut Bild daher nun auf Eis, weil der Ausgang der Wahl abgewartet werden müsse. Bei Benfica gehe man dennoch davon aus, dass "The Special One" früher oder später im Sommer zum zweiten Mal nach den Jahren 2010 bis 2013 bei den Königlichen als Trainer anheuern wird.
- Getty Images
Mourinho ohne Titel bei Benfica
Als Nachfolger soll dann Marco Silva übernehmen, der seit 2021 beim FC Fulham in Lohn und Brot steht. Mit den Cottagers erreichte er in der abgelaufenen Saison den elften Tabellenplatz in der Premier League. Silvas Vertrag beim Londoner Klub läuft im Sommer aus.
Mourinho hatte nach einem eher unerfolgreichen Engagement bei Fenerbahce im September des vergangenen Jahres bei Benfica angeheuert, einen Titelgewinn mit dem portugiesischen Top-Klub aber trotz einer Liga-Saison ohne Niederlage verpasst. Meister wurde der FC Porto, der Mourinho und Benfica auch im Viertelfinale aus dem Pokal warf. In der Champions League war in der Zwischenrunde ausgerechnet gegen Real Madrid früh Feierabend.
Real Madrid: Dauerkrise unter Arbeloa
Trotz des Weiterkommens in der Königsklasse gegen "Mou" und Benfica stand die Saison der Königlichen unter keinem guten Stern. Interne Differenzen mit Führungsspielern der Mannschaft kosteten Xabi Alonso bereits nach wenigen Monaten im Amt und nach der Pleite im Supercopa-Finale gegen Barcelona Mitte Januar den Job. Das Debüt seines Nachfolgers Alvaro Arbeloa geriet dann nur Tage später zum Desaster.
Real flog gegen Albacete bereits im Achtelfinale aus der Copa del Rey, patzte auch in LaLiga ein ums andere Mal schwer und musste im Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona irgendwann deutlich abreißen lassen. In der Champions League setzte es gegen den FC Bayern im April das Viertelfinal-Aus. Spätestens danach führte an einer Arbeloa-Freistellung zum Saisonende kein Weg mehr vorbei.
Auch er bekam keine Struktur und Ruhe in die königliche Kabine. Im Mai sorgten Berichte über handfeste Auseinandersetzungen zwischen Spielern - allen voran ist hier der Vorfall zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde zu nennen - für zusätzlichen Zündstoff. Auch die Causa Kylian Mbappe sorgte für zusätzliche Explosionsgefahr für das königliche Pulverfass.
Mourinho wird also alle Hände voll zu tun haben, wenn er dann zum zweiten Mal Trainer von Real Madrid wird.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".