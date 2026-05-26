Ausstiegsklausel abgelaufen! Real Madrid muss für Jose Mourinho wohl jetzt tief in die Tasche greifen

Demnach habe Real Mourinho zwar für sieben Millionen Euro verpflichten können, durch die Turbulenzen der letzten Wochen sei die Frist dafür jedoch am Dienstag abgelaufen. Der Preis für den 63-Jährigen belaufe sich nun auf satte 14 Millionen Euro. Mourinho steht eigentlich noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag.

Präsident Florentino Perez hatte in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz Mitte Mai zunächst sämtliche Pressevertreter verbal in den Senkel gestellt, von einer "Schmutzkampagne" gegen den Klub gesprochen und schließlich Neuwahlen für das Präsidentenamt anberaumt. Und erstmals überhaupt ließ sich mit Enrique Riquelme tatsächlich ein Gegenkandidat für Perez zur Wahl aufstellen.

Der Mourinho-Deal, der eigentlich am Pfingstmontag offiziell über die Bühne gehen sollte, liege laut Bild daher nun auf Eis, weil der Ausgang der Wahl abgewartet werden müsse. Bei Benfica gehe man dennoch davon aus, dass "The Special One" früher oder später im Sommer zum zweiten Mal nach den Jahren 2010 bis 2013 bei den Königlichen als Trainer anheuern wird.