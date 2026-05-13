"Außergewöhnlicher Fußballer!" Niko Kovac würde internationalen Alt-Star gerne beim BVB sehen

Tatsächlich wäre ein Transfer des mittlerweile 40-Jährigen Mittelfeldspielers sogar im Bereich des Möglichen, schließlich läuft Modrics Vertrag bei der AC Milan am Ende der laufenden Saison aus. Er wäre dementsprechend ablösefrei zu haben.

"War klar, dass die Nachfrage kommt. Aber zum einen ist Luka 40 Jahre alt und zum anderen ja gerade verletzt. Ich wünsche ihm, dass er schnell wieder gesund wird", meinte Kovac mit einem Augenzwinkern dazu.