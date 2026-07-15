Ausraster nach Englands dramatischem WM-Aus: Jude Bellingham schlägt jubelnden Argentinien-Reservisten

TV-Bilder zeigen den Mittelfeldstar der englischen Nationalmannschaft, wie er dem jubelnden argentinischen Ersatzspieler Valentin Barco auf den Hinterkopf schlägt.

Der Hintergrund der Aktion ist zunächst unklar. Jedenfalls war Barco, der beim 2:1-Sieg der Albiceleste nicht zum Einsatz gekommen war, nach Schlusspfiff in Atlanta Teil der argentinischen Jubeltraube.

Bellingham schlug ihm mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und sagte ihm noch ein paar Worte. Barco schubste den ehemaligen Dortmunder weg und andere Akteure gingen dazwischen.