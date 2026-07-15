Jude Bellingham hat sich nach dem englischen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft gegen Argentinien einen Aussetzer erlaubt.
Ausraster nach Englands dramatischem WM-Aus: Jude Bellingham schlägt jubelnden Argentinien-Reservisten
TV-Bilder zeigen den Mittelfeldstar der englischen Nationalmannschaft, wie er dem jubelnden argentinischen Ersatzspieler Valentin Barco auf den Hinterkopf schlägt.
Der Hintergrund der Aktion ist zunächst unklar. Jedenfalls war Barco, der beim 2:1-Sieg der Albiceleste nicht zum Einsatz gekommen war, nach Schlusspfiff in Atlanta Teil der argentinischen Jubeltraube.
Bellingham schlug ihm mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und sagte ihm noch ein paar Worte. Barco schubste den ehemaligen Dortmunder weg und andere Akteure gingen dazwischen.
- Getty Images Sport
Bei Jude Bellingham regiert nach dem WM-Aus der Frust
Aus Bellinghams Aktion dürfte auch eine Menge Frust gesprochen haben. Schließlich standen die Engländer nach Anthony Gordons Führungstreffer Mitte der zweiten Halbzeit kurz vor dem Einzug in das Finale der Weltmeisterschaft.
Mit der Führung im Rücken wurden Bellingham und seine Mannschaftskameraden immer passiver und luden Argentinien praktisch ein, den Ausgleich durch Enzo Fernandez und den Siegtreffer durch Lautaro Martinez zu markieren.
Bellingham, der mit Kapitän Harry Kane der dominierende Engländer dieser Endrunde war, enttäuschte dabei. Nach jeweils einem Doppelpack in Achtelfinale und Viertelfinale blieb er weitgehend blass.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen