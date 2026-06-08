Ausgerechnet kurz vor der WM! FIFA-Präsident Gianni Infantino soll vor Gericht gezerrt werden

Darin heißt es unter anderem, die französische Justiz habe "die Aufgabe, die gegen den französischen Fußballspieler Michel Platini geschmiedete Verschwörung vollständig aufzudecken, die darauf abzielte, ihn daran zu hindern, die ihm versprochene FIFA-Präsidentschaft anzutreten".

Nachdem Sepp Blatter 2015 als FIFA-Präsident zurückgetreten war, galt der damalige UEFA-Präsident Platini als der aussichtsreichste Kandidat für dessen Nachfolge. Eine Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken an Platini machte den Plan des Franzosen allerdings zunichte. Stattdessen wurde Infantino, der damalige Generalsekretär der UEFA, an die Spitze des Weltverbands gewählt.