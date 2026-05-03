Drei gegen den FSV Mainz 05, fünf gegen Paris Saint-Germain und nun wieder drei gegen den 1. FC Heidenheim. Nach einer Woche mit insgesamt elf Gegentoren waren kritische Fragen zur wackeligen Münchner Defensive mit Blick auf das Rückspiel gegen PSG vorprogrammiert. Und die Protagonisten des FC Bayern scheinen sich abgesprochen zu haben, wie darauf zu reagieren sei.
Ausgerechnet jetzt eine Schießbude! Der FC Bayern beschwört den Geist von Barcelona
Einer nach dem anderen kam auf den Herbst 2024 zu sprechen. Sportvorstand Max Eberl, Trainer Vincent Kompany und kurioserweise sogar Keeper Jonas Urbig, der damals noch gar nicht beim FC Bayern, sondern noch in der 2. Bundesliga beim 1. FC Köln spielte. In jenem Herbst 2024 - es war Kompanys Anfangszeit in München - verlor der FC Bayern in der Ligaphase der Champions League jedenfalls einen wilden Kick gegen den FC Barcelona mit 1:4. Kurz davor hatte es in der Bundesliga ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt gesetzt. Wie heute wurde auch damals das riskante, hohe, mannorientierte Münchner Abwehrverhalten hinterfragt.
"Da mache ich mir keine Gedanken", erwiderte Eberl nun also und ergänzte fast im gleichen Wortlaut wie Kompany und Urbig: "Das hatten wir schon mal letztes Jahr. Da haben wir in Barcelona 1:4 verloren und dann acht Spiele Zu Null gehabt." Tatsächlich hielt der Geist von Barcelona zwar nur sieben Spiele. Dafür war das siebte ein 1:0-Heimsieg gegen (ausgerechnet!) PSG. Dieses Ergebnis würde beim Rückspiel am Mittwoch zumindest mal für eine Verlängerung reichen. Nach den Eindrücken vom 4:5-Hinspiel erscheint so ein maues 1:0 zwischen diesen beiden Angriffsmaschinen diesmal jedoch höchst unwahrscheinlich.
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"Pervers geil": Max Eberls Plädoyer für den Spektakel-Fußball
Dennoch hoffen die Münchner Protagonisten auf eine wundersame Zu-Null-Serie wie damals, eine Systemumstellung schließen sie dagegen kategorisch aus. Verständlicherweise, brachte doch genau diese Spielweise den FC Bayern in die aktuell höchst komfortable Situation. Meister, Pokalfinalist, realistische Chancen auf den erstmaligen Einzug ins Champions-League-Finale seit 2020, allerhand Torrekorde. Gegen Gegner mit höchster individueller Angriffsqualität wie eben Barca oder PSG führen bei dieser Spielweise aber schon kleinste Unkonzentriertheiten zu großen Problemen.
Einen Lösungsansatz präsentierte Eberl unmittelbar nach dem Paris-Spektakel, als er für das Rückspiel nicht etwa weniger Gegentore forderte, sondern noch mehr Tore. Das erscheint immerhin realistischer als eine Zu-Null-Serie wie damals mit dem Geist von Barcelona. Nachdem Eberl an den Herbst 2024 erinnert hatte, hielt er auch am Samstag noch ein Plädoyer für den Münchner (und Pariser) Angriffsfußball.
"Die Grund-DNA willst du nicht ändern", sagte Eberl. "Das Spiel gegen Paris am Dienstag war pervers geil, wenn ich das etwas salopp sagen darf. Das ist das, was den Fußball ausmacht: Offensive. Dann sagt man oft: 'Ja, aber die Defensive.' Wir könnten auch andere Spiele haben, wo die Defensive dominiert. Dann geht es 1:0 aus mit einem Eckballtor. Was will man? Wir haben uns für die DNA entschieden, aktiv Fußball zu spielen."
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FC Bayern: Joshua Kimmich blickt in die fernere Zukunft
Laut Urbig, als Keeper naturgemäß der größte Leidtragende, sind die vielen Gegentore "nichts, wo wir uns die Köpfe zusammenschlagen und sagen: 'Oh Gott!'" Am Mittwoch muss Urbig im Münchner Tor wieder Kapitän Manuel Neuer den Vortritt lassen. Wie etliche andere Stammspieler wurde auch Neuer gegen Heidenheim geschont.
Joshua Kimmich kam immerhin zur Halbzeit ins Spiel, genau wie Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise, der mit seinem Distanzschuss den späten Ausgleich erzwang. Auch Kimmich sprach sich für einen Beibehalt des aktuellen Systems aus, befand aber: "Auf Sicht, wenn wir in die neue Saison starten oder in den nächsten Wochen, wird man natürlich ein paar Dinge anpassen und in die Analyse gehen." Kompany gab zu, dass seine Mannschaft aktuell "zu viele Gegentore kassiert". Wobei sie auch mehr kassiert als sie statistisch verdient hätte. PSG machte fünf Tore aus einem xG-Wert von 1,91, Heidenheim drei aus 2,13.
Bei PSG werden aktuell übrigens ganz ähnliche Debatten geführt. Und auch dort deutet rein gar nichts auf seine Systemumstellung hin. Kritik am Defensivverhalten konterte Trainer Luis Enrique bei einer Pressekonferenz am Freitag wortgewaltig: "Beschissene Meinungen muss man nicht respektieren." Tags darauf blieb sich seine Mannschaft ebenfalls treu und spielte - wie der FC Bayern mit einer durchrotierten Startelf - 2:2 gegen den FC Lorient.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.