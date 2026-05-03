Ausgerechnet jetzt eine Schießbude! Der FC Bayern beschwört den Geist von Barcelona

Dennoch hoffen die Münchner Protagonisten auf eine wundersame Zu-Null-Serie wie damals, eine Systemumstellung schließen sie dagegen kategorisch aus. Verständlicherweise, brachte doch genau diese Spielweise den FC Bayern in die aktuell höchst komfortable Situation. Meister, Pokalfinalist, realistische Chancen auf den erstmaligen Einzug ins Champions-League-Finale seit 2020, allerhand Torrekorde. Gegen Gegner mit höchster individueller Angriffsqualität wie eben Barca oder PSG führen bei dieser Spielweise aber schon kleinste Unkonzentriertheiten zu großen Problemen.

Einen Lösungsansatz präsentierte Eberl unmittelbar nach dem Paris-Spektakel, als er für das Rückspiel nicht etwa weniger Gegentore forderte, sondern noch mehr Tore. Das erscheint immerhin realistischer als eine Zu-Null-Serie wie damals mit dem Geist von Barcelona. Nachdem Eberl an den Herbst 2024 erinnert hatte, hielt er auch am Samstag noch ein Plädoyer für den Münchner (und Pariser) Angriffsfußball.

"Die Grund-DNA willst du nicht ändern", sagte Eberl. "Das Spiel gegen Paris am Dienstag war pervers geil, wenn ich das etwas salopp sagen darf. Das ist das, was den Fußball ausmacht: Offensive. Dann sagt man oft: 'Ja, aber die Defensive.' Wir könnten auch andere Spiele haben, wo die Defensive dominiert. Dann geht es 1:0 aus mit einem Eckballtor. Was will man? Wir haben uns für die DNA entschieden, aktiv Fußball zu spielen."