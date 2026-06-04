Ausgerechnet der FC Bayern könnte zum Problem werden: VfB Stuttgart nimmt wohl Shootingstar ins Visier

Der Bruder des ebenfalls im Sommer sehr begehrten Mainzers Kaishu Sano spielte seine dritte und beste Saison bei Nijmegen und soll bereits im Winter das Interesse von Ajax Amsterdam und Nottingham Forest auf sich gezogen haben.

Eine Freigabe erhielt der Japaner aber nicht und blieb eine der Säulen im Spiel des am Ende sensationellen Tabellendritten der Eredivisie. Nijmegen könnte sich erstmals sogar für die Champions League qualifizieren. Sano beendete die Saison mit drei Toren und sieben Vorlagen in der Eredivisie.

Seine offensive Produktivität ist auch seiner Polyvalenz geschuldet: Sano kann im zentralen Mittelfeld sowohl den defensiven als auch den offensiven Part spielen, zudem bekleidete er auch die Linksaußenposition. Ein Profil, dass besonders die PSV Eindhoven im Sommer womöglich suchen könnte, denn der PSV droht dank des FC Bayerns der Verlust eines Schlüsselspielers.