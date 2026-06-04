Wie Omroep Gelderland berichtet, habe der VfB den 22 Jahre jungen Kodei Sano von NEC Nijmegen als Wunschspieler für die Sommer-Transferperiode auserkoren.
Ausgerechnet der FC Bayern könnte zum Problem werden: VfB Stuttgart nimmt wohl Shootingstar ins Visier
Sano-Brüder heiß begehrt: Kodai stand schon im Winter vor einem Wechsel
Der Bruder des ebenfalls im Sommer sehr begehrten Mainzers Kaishu Sano spielte seine dritte und beste Saison bei Nijmegen und soll bereits im Winter das Interesse von Ajax Amsterdam und Nottingham Forest auf sich gezogen haben.
Eine Freigabe erhielt der Japaner aber nicht und blieb eine der Säulen im Spiel des am Ende sensationellen Tabellendritten der Eredivisie. Nijmegen könnte sich erstmals sogar für die Champions League qualifizieren. Sano beendete die Saison mit drei Toren und sieben Vorlagen in der Eredivisie.
Seine offensive Produktivität ist auch seiner Polyvalenz geschuldet: Sano kann im zentralen Mittelfeld sowohl den defensiven als auch den offensiven Part spielen, zudem bekleidete er auch die Linksaußenposition. Ein Profil, dass besonders die PSV Eindhoven im Sommer womöglich suchen könnte, denn der PSV droht dank des FC Bayerns der Verlust eines Schlüsselspielers.
- (C)Getty images
PSV Eindhoven könnte wegen dem FC Bayern Bedarf auf sämtlichen Sano-Positionen haben
Denn mit Ismael Saibari soll sich der deutsche Rekordmeister bereits über einen Wechsel einig sein, nun stehen Verhandlungen mit der PSV über einen Transfer im Sommer an. Wie die niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad berichtet, stellen die Preisvorstellungen der PSV noch ein Problem dar. Von einer "gigantischen Ablöse" war in besagtem Bericht bezüglich der Forderungen die Rede. Diese soll jenseits der 60 Millionen Euro liegen, was eine vereinsinterne Rekordsumme für den Eredivisie-Topklub bedeuten würde.
Eindhoven beugt dem Abgang von Saibari allerdings schon vor, das Interesse an Sano gilt als verbrieft und der VfB bekommt im Werben um den polyvalenten Mittelfeldspieler offenbar nochmals einen Konkurrenten hinzu.
- Getty Images
VfB Stuttgart: Sano als Ersatz für Stiller oder Chema Andres?
In Stuttgart könnte Sano derweil ebenfalls möglicherweise schmerzhafte Abgänge kompensieren. Nationalspieler Angelo Stiller wird immer wieder mit einem Abgang zu einem internationalen Top-Klub in Verbindung gebracht. Für Chema Andres, den die Schwaben erst im vergangenen Sommer für nur drei Millionen Euro von Real Madrid geholt hatten, besitzen die Königlichen eine Rückkaufoption.
Weil der designierte neue Real-Trainer Jose Mourinho beim DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern auf Einladung des Stuttgarter Sportvorstands Fabian Wohlgemuth auf der Tribüne weilte, kamen schnell Spekulationen auf, die Königlichen könnten bei Andres die Klausel tatsächlich ziehen. Laut Sky mache man sich beim VfB aber noch keine allzu großen Sorgen diesbezüglich.