Aus kurz vor dem ersten Gruppenspiel: Verletzungsschock für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel

Die Nachnominierung Chalobahs ist ein weiterer Tiefschlag für Trent Alexander-Arnold von Real Madrid. Der ehemalige Star des FC Liverpool fehlte überraschend im WM-Aufgebot Tuchels, der stattdessen auf Reece James vom FC Chelsea für die Position hinten rechts setzt. Livramento (Newcastle United) war dessen Ersatz, doch auch als dritte Wahl kommt Alexander-Arnold für Tuchel allem Anschein nach nicht in Frage.

Chalobah ist gelernter Innenverteidiger und könnte nun bei Bedarf als Rechtsverteidiger aushelfen, genau wie auch Ezri Konsa (Aston Villa). Zur Not könnte auch Djed Spence (Tottenham Hotspur) von der linken Abwehrseite auf rechts rücken.