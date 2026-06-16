Englands Außenverteidiger Toni Livramento hat sich im Training eine Wadenverletzung zugezogen und fällt für die WM aus. Das teilte der englische Verband am Dienstag mit. Livramento hatte sich am Sonntag verletzt und kann rund vier Wochen nicht spielen. Damit besteht für ihn keine Chance mehr, beim Turnier in Nordamerika seinem Team zu helfen. Für Livramento nominierte Nationaltrainer Thomas Tuchel Trevor Chalobah vom FC Chelsea nach.
Aus kurz vor dem ersten Gruppenspiel: Verletzungsschock für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel
Der Verteidiger macht sich nun auf den Weg in die USA, das erste Gruppenspiel Englands gegen Kroatien verpasst er am Mittwoch jedoch noch. Die Möglichkeit einer Nachnominierung war bis 24 Stunden vor dem ersten Auftritt gegeben - und diese Möglichkeit nutzten die Engländer nun.
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Schon vor der WM hat Alexander-Arnold keine guten Karten bei Tuchel
Die Nachnominierung Chalobahs ist ein weiterer Tiefschlag für Trent Alexander-Arnold von Real Madrid. Der ehemalige Star des FC Liverpool fehlte überraschend im WM-Aufgebot Tuchels, der stattdessen auf Reece James vom FC Chelsea für die Position hinten rechts setzt. Livramento (Newcastle United) war dessen Ersatz, doch auch als dritte Wahl kommt Alexander-Arnold für Tuchel allem Anschein nach nicht in Frage.
Chalobah ist gelernter Innenverteidiger und könnte nun bei Bedarf als Rechtsverteidiger aushelfen, genau wie auch Ezri Konsa (Aston Villa). Zur Not könnte auch Djed Spence (Tottenham Hotspur) von der linken Abwehrseite auf rechts rücken.
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Spekulationen über TAA-Ausbootung: "Fußballerisch gibt es keinen Grund dafür"
Im März hatte sich Tuchel zur Nichtberücksichtigung Alexander-Arnolds geäußert und sie mit einem veränderten Spielsystem begründet: "Es ist eine schwierige, vielleicht auch eine harte Entscheidung. Und vielleicht ist sie in gewisser Weise sogar unfair. Aber solche Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Er muss das akzeptieren", sagte der Deutsche.
In England reagierten zahlreiche Ex-Stars mit Verwunderung auf diese Entscheidung: "Ich glaube, da ist etwas Persönliches im Spiel, denn fußballerisch gibt es keinen Grund dafür", sagte Three-Lions-Legende Gary Lineker.
Englands Gruppenspiele bei der WM 2026:
- 17.06., 22 Uhr: England - Kroatien
- 23.06., 22 Uhr: England - Ghana
- 27.06., 23 Uhr: Panama - England
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.