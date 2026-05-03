"Aus dem Alter bin ich raus": Rotation beim FC Bayern München für Joshua Kimmich kein Problem

Kimmich ist bekannt dafür, ungeachtet des engen Spielplans am liebsten in jeder Partie durchzuspielen. Lange war der 31-jährige Mittelfeldspieler tatsächlich von sämtlichen Rotationen ausgenommen. In der aktuellen heißen Saisonphase verordnete Kompany aber selbst Kimmich Pausen. Vergangenen Samstag beim 4:3 gegen den FSV Mainz 05 stand er nicht einmal im Kader.

"Letzte Woche war ich ganz froh, da hatte ich ein paar Problemchen im Gepäck", sagte Kimmich. "Heute wäre ich bereit gewesen. Am Ende entscheidet der Trainer." Dazwischen spielte er beim 4:5 gegen Paris Saint-Germain durch, auch beim Rückspiel am Mittwoch wird er auf der Doppelsechs selbstverständlich neben Aleksandar Pavlovic beginnen. "Ich war gegen Paris frisch, ich werde am Mittwoch wieder frisch sein", sagte Kimmich. "Ich sprinte ja nicht so viel."

In der laufenden Saison absolvierte Kimmich schon 3713 Minuten. Das ist beim FC Bayern der dritthöchste Wert knapp nach Luis Diaz (3760) und Michael Olise (3716).