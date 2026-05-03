Wie etliche andere Stammspieler schonte Trainer Vincent Kompany beim 3:3 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim auch Joshua Kimmich - und der konterte mit einem Scherz. Kimmich fehlte gegen Heidenheim in der Startelf, kam aber beim Stand von 1:2 zur Pause gemeinsam mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz ins Spiel. Mit den eingewechselten Leistungsträgern gelang immerhin noch der späte Ausgleich.
"Aus dem Alter bin ich raus": Rotation beim FC Bayern München für Joshua Kimmich kein Problem
"Heute Abend, Einzelgespräch": Kimmich scherzt über Kompany-Maßnahme
Anschließend auf seinen Bankplatz angesprochen, erwiderte Kimmich: "Ich muss mit dem Trainer noch reden. Heute Abend, Einzelgespräch." Dann fing er an zu grinsen, selbstverständlich handelte es sich um einen kleinen Scherz.
Also jetzt ganz ernsthaft: Kommt ihm durch die Rotation der Rhythmus abhanden? "Ne, aus dem Alter bin ich raus, dass ich da einen Rhythmus brauche", sagte Kimmich, ergänzte aber: "Natürlich stehe ich immer gerne auf dem Platz." Einen kleinen wahren Kern dürfte sein Scherz schon gehabt haben.
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Kimmich über Rotation: "Letzte Woche war ich ganz froh"
Kimmich ist bekannt dafür, ungeachtet des engen Spielplans am liebsten in jeder Partie durchzuspielen. Lange war der 31-jährige Mittelfeldspieler tatsächlich von sämtlichen Rotationen ausgenommen. In der aktuellen heißen Saisonphase verordnete Kompany aber selbst Kimmich Pausen. Vergangenen Samstag beim 4:3 gegen den FSV Mainz 05 stand er nicht einmal im Kader.
"Letzte Woche war ich ganz froh, da hatte ich ein paar Problemchen im Gepäck", sagte Kimmich. "Heute wäre ich bereit gewesen. Am Ende entscheidet der Trainer." Dazwischen spielte er beim 4:5 gegen Paris Saint-Germain durch, auch beim Rückspiel am Mittwoch wird er auf der Doppelsechs selbstverständlich neben Aleksandar Pavlovic beginnen. "Ich war gegen Paris frisch, ich werde am Mittwoch wieder frisch sein", sagte Kimmich. "Ich sprinte ja nicht so viel."
In der laufenden Saison absolvierte Kimmich schon 3713 Minuten. Das ist beim FC Bayern der dritthöchste Wert knapp nach Luis Diaz (3760) und Michael Olise (3716).
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.