Nach Informationen von oe24 signalisiert der frisch gebackene Aufsteiger Interesse an einer Verpflichtung von Stürmer Sasa Kalajdzic von Österreichs Meister LASK.
Aufsteiger zeigt Interesse: Kehrt ein ehemaliger Stürmer de VfB Stuttgart in die Bundesliga zurück?
Bei Schalke ist man derzeit auf der Suche nach neuen Offensivkräften für die kommende Bundesliga-Saison, dabei sei der 28-jährige Angreifer dem Bericht zufolge ein "heißes Thema" in Gelsenkirchen.
Demnach soll das Interesse an Kalajdzic auch unabhängig vom Ausgang der Zukunfts-Frage um Edin Dzeko bestehen. Mit dem bosnischen Stürmer, der erst im vergangenen Winter von der Fiorentina zu Schalke wechselte, laufen derzeit Gespräche über eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrages, noch ist eine Entscheidung aber nicht gefallen.
"Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Edin bei uns auch in der Bundesliga sowohl auf als auch neben dem Platz noch einen Wert haben kann. Wir sind im Gespräch, dass er eventuell noch ein Jahr lang verlängert", meinte S04-Sportdirektor Frank Baumann kürzlich.
Kalajdzic wechselte vom VfB Stuttgart nach Wolverhampton
Bei LASK stand Kalajdzic in der zurückliegenden Spielzeit 17-mal auf dem Platz, wobei ihm ein Tor und vier Assists gelangen. Beim österreichischen Meister spielte der 28-Jährige allerdings nur auf Leihbasis, im Sommer geht es für ihn zunächst zurück nach England zu seinem Stammklub, den Wolverhampton Wanderers.
Dem PL-Klub hatte sich Kalajdzic 2022 angeschlossen, nachdem er in der Bundesliga zuvor für den VfB Stuttgart für Furore gesorgt hatte. Bei den Schwaben hatte der Österreicher 2021/22 eine beeindruckende Saison mit 16 Toren und sechs Vorlagen hingelegt. Nach dem Abschied bremsten ihn zwei Kreuzbandrisse zeitweise aus.