Aufsteiger zeigt Interesse: Kehrt ein ehemaliger Stürmer de VfB Stuttgart in die Bundesliga zurück?

Bei Schalke ist man derzeit auf der Suche nach neuen Offensivkräften für die kommende Bundesliga-Saison, dabei sei der 28-jährige Angreifer dem Bericht zufolge ein "heißes Thema" in Gelsenkirchen.

Demnach soll das Interesse an Kalajdzic auch unabhängig vom Ausgang der Zukunfts-Frage um Edin Dzeko bestehen. Mit dem bosnischen Stürmer, der erst im vergangenen Winter von der Fiorentina zu Schalke wechselte, laufen derzeit Gespräche über eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrages, noch ist eine Entscheidung aber nicht gefallen.

"Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Edin bei uns auch in der Bundesliga sowohl auf als auch neben dem Platz noch einen Wert haben kann. Wir sind im Gespräch, dass er eventuell noch ein Jahr lang verlängert", meinte S04-Sportdirektor Frank Baumann kürzlich.