Borussia Dortmund muss bei einem möglichen Deal für Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim angeblich mehr zahlen als andere Klubs. Das berichtet die WAZ. Demnach liege die festgelegte Ablösesumme im Vertrag des Stürmers zwischen 25 und 29 Millionen Euro, abhängig vom interessierten Klub. Für die Dortmunder würde es dem Bericht zufolge aber noch teurer - es wären mehr als 30 Millionen Euro fällig.
Aufschlag nur für den BVB? Dortmund müsste bei Hoffenheims Fisnik Asllani angeblich mehr zahlen
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BVB will Spieler loswerden, um Millionen einzunehmen
Dieser Betrag sei für den BVB "höher als gedacht" und stelle den Klub durchaus vor eine finanzielle Herausforderung. Berichten zufolge beläuft sich das aktuelle Transferbudget der Schwarz-Gelben nur auf 25 Millionen Euro. Geld könnte noch durch Verkäufe in die Kasse kommen: Einem Bericht der Bild zufolge sollen Yan Couto, Cole Campbell und Julien Duranville abgegeben werden und im besten Fall insgesamt rund 32 Millionen Euro einbringen. Ebenfalls zur Diskussion steht offenbar ein lukrativer Transfer von Serhou Guirassy, für den es angeblich Interesse aus Saudi-Arabien gibt.
Asllani-Berater bestätigt Kontakt zum FC Barcelona
An Asllani sind allerdings nicht nur die Dortmunder interessiert: Auch der FC Barcelona wird seit Monaten intensiv mit dem Kosovaren in Verbindung gebracht. Dessen Berater bestätigte schon den Kontakt zu den Katalanen. Asllani kommt in 30 Pflichtspielen in dieser Saison für die TSG auf zehn Tore und neun Assists.
Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund:
Termin
Spiel
18.04., 15.30 Uhr
Hoffenheim - BVB
26.04., 17.30 Uhr
BVB - Freiburg
03.05., 17.30 Uhr
Mönchengladbach - BVB
08.05., 20.30 Uhr
BVB - Frankfurt
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.