Stefan Effenberg, ehemaliger deutscher Nationalspieler, würde in Zukunft im DFB-Team nicht mehr auf Leroy Sane und Leon Goretzka setzen. Bei Sport1 wurde ihm ein Foto gezeigt, auf dem Sane, Joshua Kimmich und Goretzka zu sehen waren - und er wurde gefragt, wer aus diesem Trio gehen sollte.
"Auf Wiedersehen!" Stefan Effenberg will zwei Stars nicht mehr beim DFB-Team sehen - und wünscht sich neue Achse
Joshua Kimmich "behalten, aber eben auch auf der richtigen Position"
"Wenn ich auf dieses Bild schaue, würde ich sagen links und rechts ‘Auf Wiedersehen‘ und den in der Mitte auf jeden Fall behalten – aber eben auch auf der richtigen Position", sagte Effenberg.
Für ihn gehört Kimmich zu den erfahrenen Spielern, die das Gerüst der neuen Nationalmannschaft bilden sollten. Mit der "richtigen Position" plädierte der 57-Jährige offensichtlich für eine Rückversetzung Kimmichs ins zentrale Mittelfeld.
Unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte der Bayern-Star zuletzt den Posten des Rechtsverteidigers bekleidet.
- IMAGO / BREUEL-BILD
Stefan Effenberg nennt seine Führungsspieler für die Zukunft
"Du brauchst einfach zwei, drei Führungsspieler mit einer gewissen Erfahrung. Die hast du mit Nico Schlotterbeck in der Verteidigung, die musst du mit Kimmich im Zentrum haben und auch mit Kai Havertz im Sturm. Diese Spieler brauchst du einfach", sagte Effenberg.
Sane wurde für seine Auftritte bei der WM kritisiert. Er hat 80 Länderspiele seit 2015 absolviert (18 Tore). Goretzka kam als Einwechselspieler zum Einsatz. Der vertragslose Mittelfeldspieler debütierte 2014 im DFB-Team und steht bei 73 Länderspielen (15 Tore).
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