"Auf Wiedersehen!" Stefan Effenberg will zwei Stars nicht mehr beim DFB-Team sehen - und wünscht sich neue Achse

"Wenn ich auf dieses Bild schaue, würde ich sagen links und rechts ‘Auf Wiedersehen‘ und den in der Mitte auf jeden Fall behalten – aber eben auch auf der richtigen Position", sagte Effenberg.

Für ihn gehört Kimmich zu den erfahrenen Spielern, die das Gerüst der neuen Nationalmannschaft bilden sollten. Mit der "richtigen Position" plädierte der 57-Jährige offensichtlich für eine Rückversetzung Kimmichs ins zentrale Mittelfeld.

Unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte der Bayern-Star zuletzt den Posten des Rechtsverteidigers bekleidet.