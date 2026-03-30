Auf Druck von Manchester City? Bayern-Boss Uli Hoeneß spricht über schnelle Verlängerung mit Trainer Vincent Kompany

Dem gab Bayerns Ehrenpräsident nun teilweise Recht: "Das war vor allem Überzeugung, das andere ein kleiner Hintergedanke. Wir wollten zum Ausdruck bringen, dass wir von seiner Arbeit total überzeugt sind und er ein Trainer ist, der die Leute hier lange begeistern kann", verriet Hoeneß im Interview mit dem kicker. "Wann hat man schon mal nach gut einem Jahr den Vertrag verlängert? Der läuft jetzt bis 2029, das wären fünf Jahre, im heutigen Fußball eine Ewigkeit. Das war ein unglaublicher Vertrauensvorschuss."