Auch zwei englische Schwergewichte wollen ihn: FC Bayern hat offenbar Interesse an Landsmann von Luis Diaz

Demnach soll die Scoutingabteilung des FCB bereits Kontakt zum Umfeld des 17-Jährigen aufgenommen haben, der in der U20 von Atletico Nacional spielt. Laut GiveMeSport hat Bayern namhafte Konkurrenz, demnach klopfen mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea auch zwei englische Schwergewichte bei Martinez an.

Sollte sich der zentrale Mittelfeldspieler und Landsmann von FCB-Star Luis Diaz für die Bayern entscheiden, wäre ein Transfer nach München aber erst in knapp einem Jahr möglich. Denn den FIFA-Regularien folgend dürfte Martinez erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres Anfang April 2027 aus Südamerika nach Europa wechseln.