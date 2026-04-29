Auch wenn es das Aus in der Champions League bedeuten könnte: Für den FC Arsenal zählt nur die Premier League!

Am Samstag erledigten die Gunners ihre Aufgabe und besiegten die formschwachen Magpies in der Premier League knapp, wodurch sie an die Tabellenspitze zurückkehrten. "Wir mussten das tun, was in unserer Hand lag", sagte Trainer Mikel Arteta anschließend. "Spiel Nummer eins ist geschafft, Nun folgen weitere Endspiele."

Nun steht jedoch die gewaltige Herausforderung eines körperlich und emotional kräftezehrenden Champions-League-Halbfinales über zwei Spiele gegen Diego Simeones Atlético bevor, und die Art und Weise, wie Arteta diese Begegnung angeht, könnte durchaus über den Erfolg der Saison von Arsenal entscheiden.

Doch nun, da Arsenal in der Premier League wieder an der Spitze steht und die Möglichkeit hat, nach 22 Jahren endlich wieder Meister zu werden, ist es an der Zeit, dass Arteta und die Gunners auf die Premier League setzen.