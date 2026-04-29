Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal GFXGOAL
Krishan Davis

Auch wenn es das Aus in der Champions League bedeuten könnte: Für den FC Arsenal zählt nur die Premier League!

Opinion
FC Arsenal
M. Arteta
Champions League
Premier League
FEATURES
Atletico Madrid - FC Arsenal

Der FC Arsenal hat sich in der Premier League mit dem Sieg gegen Newcastle wieder etwas Luft im Kampf um den Titel verschafft. Nun geht es im Champions-League-Halbfinale gegen Atletico Madrid. Doch auch wenn die Aussicht auf ein Double aus Meisterschaft und Europapokal verlockend ist, muss Cheftrainer Mikel Arteta das große Ganze im Blick behalten und sich auf einen Wettbewerb konzentrieren. Ein Kommentar.

Am Samstag erledigten die Gunners ihre Aufgabe und besiegten die formschwachen Magpies in der Premier League knapp, wodurch sie an die Tabellenspitze zurückkehrten. "Wir mussten das tun, was in unserer Hand lag", sagte Trainer Mikel Arteta anschließend. "Spiel Nummer eins ist geschafft, Nun folgen weitere Endspiele."

Nun steht jedoch die gewaltige Herausforderung eines körperlich und emotional kräftezehrenden Champions-League-Halbfinales über zwei Spiele gegen Diego Simeones Atlético bevor, und die Art und Weise, wie Arteta diese Begegnung angeht, könnte durchaus über den Erfolg der Saison von Arsenal entscheiden.

Doch nun, da Arsenal in der Premier League wieder an der Spitze steht und die Möglichkeit hat, nach 22 Jahren endlich wieder Meister zu werden, ist es an der Zeit, dass Arteta und die Gunners auf die Premier League setzen.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Nach einer Serie schlechter Ergebnisse in Premier League und nationalen Pokalwettbewerben, die in der deutlichen Niederlage bei Manchester City gipfelte, erwarteten viele Beobachter, dass Arsenals Titelkampf – und damit die gesamte Saison – in dieser späten Phase wie schon zuvor auseinanderfallen würde. Der hart erkämpfte Sieg am Samstag gegen Newcastle, ein Gegner, der ihnen in der jüngsten Vergangenheit erhebliche Probleme bereitet hatte, hauchte ihrem Streben nach dem ersten Meistertitel seit 2004 dringend benötigtes neues Leben ein.

    Viele hatten die Gunners bereits abgeschrieben, vor allem nachdem City sie mit dem Sieg unter der Woche gegen Burnley zum ersten Mal seit Oktober von der Tabellenspitze verdrängt hatte. Doch der unaufhaltsame Treffer von Ebereche Eze in der Anfangsphase im Emirates-Stadion zeigte große mentale Stärke. Arsenal überstand einige nervenaufreibende Momente und holte letztendlich drei wichtige Punkte; viele Spieler sanken erschöpft zu Boden, während Arteta nach dem Abpfiff seine Emotionen in einer ausgelassenen Feier zum Ausdruck brachte und damit zeigte, wie intensiv die Partie gewesen war.

    "Ich erwarte nicht, dass es nach 22 Jahren ohne Titel ein Weg voller Rosen und schöner Musik sein wird", sagte der Cheftrainer nach dem Sieg. "Es wird so sein, und wir sind bereit dafür."

    • Werbung

  • Ein zermürbender Kampf steht bevor

    Arteta macht sich keine Illusionen über die Größe der Aufgabe, die Arsenal vor sich hat, um die lange Wartezeit auf einen Premier-League-Titel zu beenden. Bevor die Mannschaft am Samstag im Heimspiel gegen Fulham den nächsten Schritt macht, bestreitet sie jedoch zunächst das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Atlético.

    Da der Titelkampf auf Messers Schneide steht, könnte der Zeitpunkt kaum ungünstiger sein. Simeones Mannschaft ist bekannt für ihre Laufstärke, ihre körperliche Präsenz, ihre meisterhafte Beherrschung der "dunklen Künste" und ihre niemals aufgebende Haltung, und sie wird absolut entschlossen sein, den Gunners alles abzverlangen, während sie versucht, ihren eigenen Europapokal-Fluch endlich zu beenden, nachdem sie unter dem Argentinier schon mehrfach so nah dran war.

    Sie blühen als Außenseiter regelrecht auf und werden die Gelegenheit genießen, sich gegen die Mannschaft zu beweisen, die im Laufe der Saison oft als die beste Europas gefeiert wurde. Das Hinspiel und das Rückspiel werden für die Nord-Londoner also sowohl körperlich als auch mental eine echte Tortur, und das muss Arteta abwägen, während er sein Team auf den Hexenkessel namens Metropolitano vorbereitet.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Verletzungen machen Arsezu schaffenal

    Arsenal muss nach dem hart erkämpften Sieg gegen Newcastle am Wochenende Verletzungssorgen verkraften. Kai Havertz verließ in der ersten Halbzeit mit einer Muskelverletzung das Feld, Torschütze Eze folgte in der zweiten Halbzeit wegen einer ähnlichen Blessur. Auch Martin Zubimendi wurde ausgewechselt; Arteta erklärte später, er sei krank.

    Trotz der Hoffnung des Cheftrainers, dass das Offensivduo am Mittwochabend in Madrid zur Verfügung stehen würde, setzte Havertz beim letzten Training der Gunners in London Colney vor dem Flug in die spanische Hauptstadt aus und das Team schloss ihn anschließend für das Spiel aus, sodass er ebenso wie Jurrien Timber die Reise nach Spanien verpasste. Es wird jedoch nicht erwartet, dass der Deutsche die Schlussphase der Saison verpasst.

    Es gab auch positive Nachrichten, denn Arteta bestätigte am Dienstag, dass Eze "einsatzbereit" sei, nachdem er eine ernsthafte Verletzung vermieden hatte, während Riccardo Calafiori nach einer kürzlichen Prellung wieder zum Kader gestoßen ist. Man könnte annehmen, dass auch Zubimendi wieder genesen ist.

    All dies zeigt, dass der Kader von Arsenal nach einer anstrengenden Saison, in der das Team monatelang an vier Fronten gekämpft hat, an seine körperlichen Grenzen stößt – eine Saison, in der Verletzungen bereits ein großes Hindernis waren und bis zu 19 Spieler der ersten Mannschaft mindestens ein Ligaspiel verpasst haben.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Seltene Gelegenheit

    Arsenal und Arteta sollten dankbar sein, dass sie nicht auf einen der Titelanwärter, nämlich Bayern München oder Paris Saint-Germain, treffen. Atlético hat in der heimischen Liga nachgelassen und liegt in La Liga weit hinter den Spitzenreitern. Die Mannschaft verlor vier der letzten fünf Ligaspiele sowie das Copa-del-Rey-Finale gegen Real Sociedad im Elfmeterschießen.

    Ihr Vorstoß ins Champions-League-Halbfinale profitierte zudem von je einer Roten Karte für den heimischen Rivalen Barcelona in beiden Spielen, und dennoch stand es zeitweise auf des Messers Schneide.

    Auch wenn Atlético in Bestform ein gefürchteter Gegner bleibt, bietet sich Arteta die Gelegenheit, seine Chancen zu nutzen und Guardiolas Beispiel zu folgen, indem er auf der großen Bühne rotiert – und das bedeutet, auf Spieler zu setzen, die am Rande der Startelf stehen, wie Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus und sogar den 16-jährigen Max Dowman.

    Das sind Reservisten, die dennoch die Qualität besitzen, Arsenal durch die Hürde Atlético zu bringen, solange der Cheftrainer ihnen vertraut. Wenn sie die Aufgabe über zwei Spiele hinweg meistern können, wird Arteta am 30. Mai, wenn das Finale ansteht, nicht mehr von dem großen Ablenkungsmanöver des Premier-League-Titelrennens abgelenkt sein, sodass er seinen Fokus ein letztes Mal verlagern kann.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mach es wie Pep!

    Zu Beginn der Saison war Arsenals breiter Kader ein zentrales Thema; viele sahen darin den Grund, warum der Verein in der ersten Hälfte der Spielzeit als Titelfavorit galt. Nun machen Verletzungen und Ermüdungserscheinungen in einer Phase, in der der Druck kaum größer sein könnte, dem Team zu schaffen, sodass es Zeit ist, sich auf diese Breite zu stützen.

    Arteta täte gut daran, sich ein Beispiel an seinem Titelkonkurrenten und ehemaligen Mentor Pep Guardiola zu nehmen; der katalanische Taktiker machte deutlich, wo seine Prioritäten liegen, als er am Wochenende eine stark veränderte Startelf für das FA-Cup-Halbfinale von Man City aufstellte. Im gesamten Team gab es frische Gesichter: Cup-Torhüter James Trafford ersetzte Gianluigi Donnarumma, die seltener eingesetzten John Stones und Nathan Ake bildeten die Innenverteidigung, Rayan Ait-Nouri begann als linker Außenverteidiger, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic und Tijjani Reijnders bildeten das Mittelfeld-Trio und Omar Marmoush führte die Sturmreihe vor Erling Haaland an, flankiert von Phil Foden.

    Vor dem Anpfiff stand gegen den Zweitligisten Southampton vielleicht weniger auf dem Spiel, Doch als die B-Mannschaft von City in Wembley knapp zehn Minuten vor Spielende 0:1 zurücklag, wurde klar, dass Guardiola bereit gewesen war, die FA-Cup-Chancen seiner Mannschaft zu opfern, wenn dies bedeutete, dass seine Schlüsselspieler fit und einsatzbereit für den verbleibenden Kampf um den Premier-League-Titel sein würden – auch wenn sie in der Schlussphase noch ein dramatisches Comeback hinlegten und sich einen Platz im Finale sicherten.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Die Premier League im Fokus - selbst, wenn es die CL kosten sollte

    Die Leistung von City im Wembley-Stadion und der knappe Sieg unter der Woche gegen Burnley sollten Arteta als Motivation genügen, im Metropolitano-Stadion umzustellen. Guardiolas Mannschaft wirkte plötzlich ohne die Selbstsicherheit der letzten Zeit, die viele Premier-League-Fans davon überzeugt hatte, dass sie bereit sind, Arsenal den Titel noch wegzuschnappen, und die eher routinierte Art beider Auftritte lässt vermuten, dass sie in den verbleibenden Spielen gegen Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth und Aston Villa noch Punkte liegen lassen könnten.

    Die Gunners müssen davon profitieren. Nachdem sie am Wochenende Newcastle besiegt haben, haben die Nord-Londoner laut Opta immer noch eine Chance von 72,44 Prozent, Ende Mai den Premier-League-Pokal in die Höhe zu stemmen, während City bei 27,56 Prozent liegt. Ein Erfolg gegen Fulham am Samstag würde ihnen einen psychologischen Vorsprung von sechs Punkten an der Tabellenspitze verschaffen. Auch wenn die Titelkonkurrenten zwei Spiele weniger bestritten haben, bleiben Guardiola und Co. kein Spielraum für Fehler – ausgerechnet in einer Phase, in der die Leistungen nachlassen.

    Arteta hatte seit Jahresbeginn zwar Probleme, Arsenals Prioritäten zu ordnen, doch vor dem Duell mit Atlético ist klar, wo der Fokus liegt: Die Gunners müssen ihren Kampf um die Premier League über alles andere stellen, selbst wenn das ihren ersten Champions-League-Titel kostet.

Champions League
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS